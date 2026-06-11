SOFIX записа спад след две поредни сесии на растеж

SOFIX отчете спад с 0,51% до 1 249,91 пункта, след като в предходните дв сесии индексът регистрира повишение.

Най-големи ценови спадове в рамките на основния индекс записаха "Българска фондова борса" АД - 3,7% до 7,28 евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ - с 2,94% до 1,32 евро и "Първа инвестицонна банка" АД - с 2,5% до 3,12 евро.

Ръстове в SOFIX отчетоха "Химимпорт" АД - 6,19% до 0,48 евро, "Сирма груп холдинг" АД - 2,63% до 0,78 евро, "Еврохолд България" АД - 1,83% с 1,11 евро и "Смарт Органик" АД - 1,28% до 15,8 евро.

Борсовият оборот беше за 1,2 млн. евро, от които една трета, или 392 хил. евро, със акции на "Софарма имоти" АДСИЦ. Следват "Софарма" АД със 74 хил. евро, "Еврохолд България" АД със 72 хил. евро, "Химимпорт" АД с 29 хил. евро и "Стара планина холд" АД с 26 хил. евро.

С най-много сделки се отчете "Химимпорт" АД - 62, следвана от "Софарма" АД с 37, БФБ АД с 16, "Софарма имоти" АДСИЦ с 13 и с по 12 при "Сирма груп холдинг" АД и "Холдинг Варна" АД.

При другите индекси на БФБ BGBX40 се понижи с 0,16% до 216,82 пункта, BGREIT отчете спад от 0,75% до 231,64 пункта. Показателят BGTR30 регистрира понижение от 0,03% до 1050,34 пункта, докато beamX напредна с 0,27% до 113,45 пункта.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.