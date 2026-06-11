Манията около изкуствения интелект също подхранва инфлационния натиск

Ситуацията с енергоизточниците вследствие на конфликта в Иран може да прикрива по-голяма заплаха за инфлацията. Бумът в сферата на изкуствения интелект (AI) набира скорост, подхранвайки цените под повърхността, и вероятно представлява бум, който ще надживее всяка пауза в Персийския залив, пише редакторът на Ройтерс Майк Долан.

Всички, не на последно място големите централни банки, следят всяко колебание в цените на петрола вследствие на конфликта в Иран заради въздействието върху разходите за живот. Въпреки това зашеметяващите инвестиции в изкуствен интелект подхранват строителството, заводската активност и потенциално цените, докато по целия свят се появяват затруднения и недостиг на чипове за памет, технологично оборудване и разходи за софтуер.

Очаква се тези огромни бизнес инвестиции да надвишат 800 млрд. долара само тази година и да достигнат трилиони през следващите години. Това вече влияе на финансовите отчети, прогнозите и цените на акциите на компаниите, както и на общия брутен вътрешен продукт (БВП). Преките ефекти върху потребителските цени също се проучват внимателно.

Обществените опасения около AI се концентрират основно върху дългосрочното въздействие върху заетостта и възможните дефлационни ефекти, които може да последват. Малцина се фокусират върху инфлационния натиск, който вероятно ще дойде първи.

Любопитен и подробен доклад на Федералния резерв от миналия месец, със савтор тогавашния член на управителния съвет и привърженик на по-хлабавата парична политика Стивън Миран, подчертава област, където AI бумът може вече да подхранва потребителските цени, преди да анализира данните, за да разкрие потенциални грешки в измерванията.

Докладът разглежда остър ръст на компонента „Компютърен софтуер и аксесоари“ от предпочитания от Фед показател за инфлацията разходи за лично потребление (PCE) и отчита забележителни стойности на фона на нарастващите AI инвестиции.

Макар че категорията е с относително малка тежест в общата потребителска кошница, тя бележи безпрецедентен ръст между ноември и март.

Компонентът на основните стоки на PCE се е повишил с 5,5% на годишна база през тези четири месеца, а софтуерният компонент формира 2,8 пр.п. от това увеличение, т.е. повече от половината. Приносът е над 9 стандартни отклонения над историческите средни стойности, се казва в доклада.

Проучването ясно заявява, че голям двигател на това увеличение се крие в 70-процентовия ръст на флаш паметите в период, когато в Южна Корея се натрупваше недостиг на чипове за памет заради огромния натиск в търсенето с изграждането на глобални центрове за данни.

След това докладът твърди, че цените, регистрирани от статистиците, може да се подвеждащи, неспособни да следват темпа на бързите технологични развития и подобренията в качеството и вероятно са изчислени неправилно.

Изчисляването на PCE индекса черпи данни директно от индекса на потребителските цени (CPI) и дори само несъответствие между PCE и CPI категориите може да обясни една четвърт от необичайния ръст. Заедно с други грешки при изчисляването, може да се окаже, че до половината от ръста е надценен.

Жега и студ

Не всички са готови да отхвърлят този натиск като статистически шум.

Каквито и да са съмненията относно методологията, ценовите повишения са съвсем реални. И това е още преди да се вземе предвид как разходите за суровини, движени от изкуствения интелект, се отразяват върху други продукти, изискващи интензивно използване на чипове – от автомобилите до енергетиката.

„Бумът в капиталовите разходи за изкуствен интелект води до инфлация“, заяви стратегът от Deutsche Bank Джордж Саравелос в бележка в понеделник. „Няма убедителни доказателства за въздействие върху пазара на труда, но има много доказателства за инфлация при търсенето. В момента изкуственият интелект оказва възходящ, а не низходящ натиск върху лихвите.“

Базовият сценарий на Morgan Stanley е различен, като прогнозата за инфлацията в САЩ е относително оптимистична в сравнение с все по-агресивната пазарна нагласа.

Въпреки това алтернативните сценарии на банката сигнализират за риска, че манията около изкуствения интелект ще подхрани по-агресивно покачването на цените, включително възможността, „комбинацията от ценови натиск, свързан с изкуствения интелект, в категории като чипове, памети, полупроводници и софтуер, да означава, че основната инфлация се утвърждава и Федералният резерв ще повиши лихвите“.

Освен това Morgan Stanley очертава и възможността т.нар. animal spirits (терминът "аnimal spirits" е използван за първи път от Кейнс и описва инстинктите и емоциите, които оказват влияние върху човешкото поведение, и може да се измерят например в потребителско доверие – бел. ред.) при изкуствения интелект да затегнат пазара на труда, докато икономиката като цяло ускорява темпа си.

При този сценарий общата инфлация може да завърши годината на нивото, на което е сега – малко под 4%, а основната инфлация да се ускори, което вероятно ще накара Фед да обмисли увеличения с до 100 базисни пункта. Morgan Stanley оценява вероятността на 15%.

Да, има много „ако“ и „но“ в тези алтернативни сценарии.

Но консенсусът носи свои собствени съмнителни предположения.

Освен това дебатът около изкуствения интелект все повече се фокусира върху истинската цена на самите изчисления, свързани с AI, като все по-голямо внимание се обръща на проследяването на AI токените, които измерват тази цена, и на евентуалното преоценяване на свързаните договори в бъдеще.

Ако разходите за създаване и използване на AI са по-високи, отколкото се предполага в момента, това може да доведе до няколко последствия: разходите да бъдат прехвърлени върху продуктите, да бъдат компенсирани чрез съкращаване на работни места или просто да се ограничи използването на AI като цяло.

За обществеността и централните банкери рискът е, че целият сценарий – подобно на енергийния шок, свързан с Иран – ще доведе до двоен удар: инфлацията ще скочи за дълго, само за да се обърне в някакъв момент в бъдещето, когато настъпи срив в търсенето, съпътстван от загуба на работни места.

Може ли да имаме жега, последвана от студ?