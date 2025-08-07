Тръмп призова изпълнителния директор на Intel да напусне поста

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова главния изпълнителен директор на Intel да напусне поста, твърдейки, че има конфликт на интереси, пише Bloomberg.

„Главният изпълнителен директор на INTEL е в силен КОНФЛИКТ на интереси и трябва да подаде оставка незабавно“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. „Няма друго решение на проблема. Благодаря ви за вниманието към този проблем!“

Тази седмица републиканският сенатор Том Котън призова председателя на борда на Intel да отговори на въпроси относно отношенията на главния изпълнителен директор Лип-Бу Тан с Китай, включително за инвестиции в компании за чипове в страната и други, свързани с китайските военни.

В писмо до Франк Йери, който ръководи борда на директорите на производителя на чипове, Котън пита за инвестициите, които Тан е направил в Китай, преди да бъде избран да ръководи Intel. Котън отбелязва конкретни опасения относно връзките на Тан с Cadence Design Systems - технологична компания, която той ръководи повече от десетилетие и която продаваше продукти на китайски военен университет. През юли компанията се призна за виновна в нарушаване на контрола върху износа на САЩ чрез продажба на хардуер и софтуер на Националния университет за отбранителни технологии на Китай.

„Intel и господин Тан са силно ангажирани с националната сигурност на Съединените щати и целостта на нашата роля в екосистемата на отбраната на САЩ“, заяви компанията в официално изявление по случая. Intel обяви, че ще обсъди въпросите от писмото със сенатора.

Цената на акциите на Intel се понижи с 3,4% преди началото на борсовата сесия в Ню Йорк.