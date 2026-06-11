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Васка Бакларова: Подготовката на кадри изисква активното отношение на бизнеса към училищата

Сред най-големите грешки е изборът на професия според модата и късното ориентиране, посочи създателят на OMNI Human Development

22:00 | 11.06.26 г.
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Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Работодателите очакват от образователните институции да подготвят кадри, да засилят интереса към конкретна професия, но това няма как да стане без тяхното участието. Това каза Васка Бакларова, създател и главен изпълнителен директор на иновативната платформа OMNI Human Development, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„В последните години се завръща интересът към професионалните гимназии, към профилираните паралелки, към избора на професии още след седми клас и към дуалното обучение“, посочи тя.

По думите ѝ тази тенденция е пряко свързана с нуждите на бизнеса от подготвени кадри. Васка Бакларова смята, че може да се очаква училищата самостоятелно да подготвят напълно готови специалисти за всяка индустрия, но се налага за това да работят заедно с  бизнеса.

Изследване на Omni Human Development показва, че младежите не познават широк кръг от професии, а тези, които стоят в основата на индустрията и икономиката, остават почти невидими за младите хора и техните родители, което подчертава загубата на връзка с реалната индустрия.

„Младите хора назовават само професии, които са близки до тях в тяхното обкръжение и ежедневие, както и професии, които са масово таргетирани, назовавани в социални мрежи и в медиите. Много малко от тях си дават сметка какво стои зад обикновените предмети в ежедневието, които използваме“, коментира експертът по социално и икономическо развитие.

Според Бакларова една от най-често допусканите грешки от родителите е ориентирането към професии, които изглеждат актуални в момента. Тя подчерта, че този подход става все по-рисков в динамичната среда на съвременния пазар на труда, в която младежите ще сменят вероятно  своята професия три до четири пъти. Затова според нея изборът на училище трябва да бъде базиран върху талантите и естествените способности на детето и да започне още в пети и шести клас. 

„В седми клас учениците правят избор за своето кариерно ориентиране, който не винаги е информиран. Това често води до колебания и несигурност в края на средното образование“, даде пример тя. И затова препоръчва ранното ориентиране, което ще помогне на учениците и техните семейства да вземат по-осъзнати решения за бъдещето.

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Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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Последна актуализация: 19:33 | 11.06.26 г.
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