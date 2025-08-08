Лидерът на Intel: Имам пълната подкрепа на борда на компанията

Главният изпълнителен директор на Intel Лип-Бу Тан заяви, че има пълната подкрепа на борда на компанията, с което отговори на призива на американския президент Доналд Тръмп да подаде оставка поради конфликт на интереси, пише Bloomberg.

Тан се е свързал с Белия дом, за да изясни това, което той нарече „дезинформация“ относно постиженията си, посочва той в писмо до служителите, публикувано на уебсайта на Intel.

„Напълно споделям ангажимента на президента за подобряване на националната и икономическа сигурност на САЩ“, казва той на служителите. „Ангажираме се с администрацията, за да разгледаме повдигнатите въпроси и да гарантираме, че разполагат с фактите.“

В четвъртък Тръмп публикува призив към Тан в Truth Social да подаде оставка поради това, което той нарече конфликт на интереси. Това носи нови сътресения в компанията, която вече се бори да спре загубите и да запази актуалността си в епохата на изкуствения интелект.

Публикацията беше направена, след като тази седмица републиканският сенатор Том Котън поиска от председателя на борда на Intel да отговори на въпроси относно връзките на Тан с Китай, включително за инвестиции в компании за чипове в страната и други, свързани с нейните военни.

„Има много дезинформация относно предишните ми роли в Walden International и Cadence Design Systems“, написа Тан.

„Искам да бъда абсолютно ясен: за над 40 години в индустрията съм изградил взаимоотношения по целия свят и в нашата разнообразна екосистема, и винаги съм работил в рамките на най-високите законови и етични стандарти.“