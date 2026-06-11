BYD се оглежда да поеме съществуващ монтажен завод в Европа

Китайският производител на електрически превозни средства BYD иска да поеме съществуваща фабрика в Южна Европа, която да се превърне в неговия втори монтажен завод на Стария континент, съобщава Ройтерс.

Испания е сред страните в списъка с евентуални локации, заяви представител на концерна.

„Бихме предпочели да поемем съществуващ завод“, заяви вицепрезидентът Стела Ли пред журналисти в Берлин по време на представянето на малкия електромобил Dolphin G.

Тя не уточнява кои други европейски държави се разглеждат от BYD, нито кога се очаква решение за избора на локация.

Ли заяви, че основният приоритет на най-големия производител на електрически превозни средства в света е стартирането на производството в неговия европейски завод, ситуиран в Унгария, през четвъртото тримесечие – около година по-късно от първоначално планираното.

Междувременно автомобилният производител замразява плановете за завод в Турция.

Продажбите на BYD в Европа растат с 270% през миналата година до почти 188 хил. превозни средства, а от началото на годината доставките на компанията за региона са нараснали над два пъти до повече от 100 хил. автомобила.

Производството на електрически превозни средства в Европа би помогнало на BYD да избегне митата на Европейския съюз (ЕС) върху електрически автомобили, произведени в Китай.

Европейската автомобилна индустрия от години се сблъсква със свръхпроизводство, особено в Западна Европа, където разходите за труд и енергия са по-високи.

Stellantis е един от основните производители в региона, които страдат от свръхкапацитет, като групата се стреми да отдава под наем обекти или отделни производствени линии на китайски автомобилни производители, включително Leapmotor и Dongfeng.

Алфредо Алтавила, старши съветник на BYD в Европа, заяви, че китайските автомобилни производители разглеждат активните фабрики в Европа, тъй като ЕС въвежда правила от програмата „Произведено в Европа“ за минимално местно съдържание в автомобилите.

„Няма време да стартираме завод от нулата днес“, посочва Алтавила, като добавя: „Всичко, което можете да направите, е да намерите изоставен завод, да го поемете и да го ремонтирате“.

Ден по-рано председателят на BYD Уан Чуанфу обяви, че очаква китайската фирма да се превърне в най-големия производител на автомобили в света по пазарен дял в рамките на пет години.

BYD, която се класира на шесто място в световен мащаб през 2025 г. с 4,6 млн. продадени превозни средства, се затруднява да възстанови растежа си, след като продажбите ѝ на китайския пазар бяха помрачени от силната конкуренция през последната година.