BYD очаква да се превърне в най-голямата автомобилна компания в света до пет години

Председателят на BYD Co. Уан Чуанфу обяви, че очаква китайската фирма да се превърне в най-големия производител на автомобили в света по пазарен дял в рамките на пет години, опитвайки се да успокои инвеститорите след рязък спад в цената на акциите на компанията, съобщава Ройтерс.

BYD, която се класира на шесто място в световен мащаб през 2025 г. с 4,6 млн. продадени превозни средства, се затруднява да възстанови растежа си, след като продажбите ѝ на китайския пазар бяха помрачени от силната конкуренция през последната година.

Акциите на компанията на борсата в Хонконг са поевтинели с повече от 45% от пика си през последната година, докато книжата, търгувани в Шънджън, са изтрили около 33% от стойността си за това време.

Говорейки на годишното събрание на акционерите на компанията в централата ѝ в Шънджън, Уан наблегна на фокуса върху увеличаването на производството на батерията Blade от второ поколение, която той определи като ключова пречка за растежа тази година.

„BYD наистина ще се превърне в автомобилен производител номер едно в свеа по отношение на мащаба след пет години“, категоричен е Уан, подчертавайки силния износ на фирмата и технологичния напредък, включително подобрения в технологиите за батерии и бързото зареждане.

Тези фактори ще стимулират растежа през следващите години, изтъква Уан.

За да постигне целта за глобално лидерство, фирмата ще трябва да изпревари Toyota Motor, която е продала над два пъти повече превозни средства от BYD през 2025 г. Toyota отчита спад на своя пазарен дял в региони като Югоизточна Азия и Близкия изток, където китайските автомобилни производители регистрират значителен растеж тази година, показват данни на Китайската асоциация за леки автомобили.

Износът на BYD в периода януари-май е нараснал с 65% спрямо същото време на предходната година, като Бразилия, Великобритания и Австралия се очертават като най-големите пазари, подпомогнати от относително ниските търговски бариери.

Този растеж обаче не успява да компенсира по-слабото представяне на китайския пазар, където общите доставки през същия период спадат с повече от 20%.

Дено по-рано вицепрезидентът на BYD Стела Ли заяви, че пазарният дял на електромобилите в Китай скоро ще достигне около 80%.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) съобщи миналия месец, че темпът на проникване на електрически автомобили в САЩ остава едва около 10% от целия пазар, докато в световен мащаб делът на това задвижване достига приблизително 25%.

Investor.bg припомня, че BYD навлезе официално в България в края на март, когато компанията представи своя първи шоурум в София чрез партньорство с Esco Automotive Ltd. Производителят планира да разшири дилърската си мрежа до пет обекта в страната до края на 2026 г., включително в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново.