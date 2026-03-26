Най-големият производител на електромобили в света навлиза и в България

BYD, водещият световен производител на превозни средства, използващи нов вид енергия (NEV), официално стартира дейността си в България, отбелязвайки нова стъпка в стратегическата експанзия на компанията в Европа.

С широко портфолио от изцяло електрически (BEV) и плъгин хибридни превозни средства (PHEV), BYD предлага достъпна електрифицирана мобилност на българските клиенти.

Официалното представяне под надслов „Електризиращо начало за България с BYD“ очерта първоначалната продуктова гама на компанията в страната. Тя включва модели в различни сегменти – от компактни SUV автомобили до премиум седани и високопроизводителни решения.

Сред водещите предложения е SEALION 7 – високопроизводителен изцяло електрически SUV, който може да ускорява от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунди, с пробег до 502 км с едно зареждане на батерията. В модела е интегрирана батерията Blade и конструкцията Cell-to-Body на BYD, осигуряващи високо ниво на безопасност, ефективност и структурна здравина.

DOPLHIN Surf. Снимка: BYD

Наличен е и седанът SEAL, който комбинира същите напреднали технологии с изчистен дизайн, позволяващ пробег до 570 км.

За клиентите, които търсят по-голяма гъвкавост при дълги пътувания, BYD представя плъгин хибридния SUV SEAL U DM-i. Оборудван със Super DM хибридна технология, той предлага пробег от над 1000 км при напълно заредена батерия и резервоар.

Гамата се допълва от компактния SUV ATTO 2, който предлага практична универсалност, пространство, подходящо за семейства, и усъвършенствана батерийна технология.

SEAL 5 DM-i. Снимка: BYD

Първият търговски обект на BYD в България бе открит в София чрез партньорството на компанията с Esco Automotive Ltd. Шоурумът е разположен в района на летище София, като в процес на подготовка е и втори обект в столицата, реализиран съвместно с Daru Car.

Компанията планира да разшири дилърската си мрежа до пет обекта в страната до края на 2026 г., включително в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново.

BYD разполага с над 120 хил. инженери и активно развива иновациите в сферата на електрифицираната мобилност. Само през 2025 г. компанията отчита продажби от 4,6 млн. автомобила в световен мащаб, затвърждавайки позицията си на глобален лидер в производството на електрифицирани превозни средства.