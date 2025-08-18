Администрацията на Тръмп води преговори за поемането на 10% дял в Intel

Администрацията на Тръмп води преговори за придобиване на дял от около 10% в Intel, твърди служител на Белия дом, както и други източници на Bloomberg, запознати с въпроса. Ходът би могъл да доведе до това САЩ да се превърнат в най-големия акционер в затруднения производител на чипове.

Федералното правителство обмисля потенциална инвестиция в Intel, която би включвала конвертиране на някои или всички субсидии на компанията съгласно Закона за чиповете и науката на САЩ в акции, допълват източниците, които са пожелали да останат анонимни, тъй като информацията е поверителна. Intel е планирано да получи общо 10,9 млрд. долара субсидии по Закона за чиповете за търговско и военно производство.

Тази цифра е почти достатъчна, за да плати за целевия дял. При текущата пазарна стойност на Intel, 10% дял в производителя на чипове би струвал приблизително 10,5 млрд. долара. Точният размер на дела, както и дали Белият дом ще реши да продължи с плана, все още не са ясни, допълват източниците.

Цената на акциите на Intel се понижи с 5,5%, след като Bloomberg съобщи за преговорите. Миналата седмица тя се покачи с 23%, което е най-добрият ѝ седмичен ръст от февруари.

Говорителят на Белия дом Куш Десай отказва да коментира подробностите около дискусиите, като заяви само, че няма официална, сделка докато не бъде обявена от администрацията.

Intel не е отговорила веднага на запитването за коментар. Служителят на Белия дом също така повдига въпроса за възможността администрацията да конвертира други субсидии по Закона за чиповете в дялове. Не е ясно дали тази идея е получила широка подкрепа в администрацията и дали възможността е обсъждана с компании, които биха могли да бъдат засегнати.

Миналия месец, с безпрецедентен ход, Министерството на отбраната заяви, че ще придобие привилегирован дял от 400 млн. долара в малко известния американски производител на редкоземни елементи MP Materials - сделка, която би направила Пентагона най-големия акционер на компанията.

Както е при всички спечелили помощ по Закона за чиповете, средствата от безвъзмездната помощ на Intel първоначално е трябвало да бъдат разпределяни с течение на времето, когато компанията достигне договорените етапи от проекта. Към януари Intel е получила 2,2 млрд. долара безвъзмездни средства.

Не е ясно дали тези 2,2 млрд. долара ще бъдат включени в евентуалния дял от капитала, дали компанията е получила допълнителни траншове, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност, и в какъв срок Intel ще получи пари за евентуален дял.