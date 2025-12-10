Безос и Мъск се надпреварват да изпратят центрове за данни в Космоса

Илон Мъск и Джеф Безос от години се надпреварват в изграждането на ракети и изстрелването на спътници. Сега те се състезават да изведат в обрита бума на центровете за данни, които се оценяват на трилиони долари, пише Wall Street Journal.

Blue Origin на Безос има екип, който над година работи върху технологията, необходима за орбитални центрове за данни с изкуствен интелект, съобщава запознат с въпроса източник. SpaceX на Мъск планира да използва подобрена версия на сателитите си Starlink за хостинг на изчислителни товари с изкуствен интелект, представяйки технологията като част от продажба на акции, която може да оцени компанията на 800 млрд. долара, съобщават въвлечени в обсъжданията източници.

Разполагането на сателити, които осигуряват значителни изчислителни възможности с изкуствен интелект, ще се натъкне на трудни инженерни препятствия и ще повдигне трудни въпроси около цената на разполагането на множество устройства в орбита.

Привържениците признават предизвикателствата, свързани с функционирането на тези системи, включително и по начин, който да съответства на производителността на огромните центрове за данни, пълни с AI чипове на земята. Скептиците смятат, че техническите рискове се подценяват и твърдят, че космическите центрове за данни няма да бъдат конкурентни относно цената, особено ако ограниченията относно електроенергията и други фактори на Земята се облекчат.

Но идеята е завладяла въображението на много лидери, работещи в областта на изкуствения интелект и космическите технологии.

Разполагането на сателити като центрове за данни според тази идея би позволило на AI индустрията да избегне проблемите на земята като осигуряването на огромно количество енергия, необходимо за обучението на AI модели.

Привържениците на идеята смятат, че орбитите може да бъдат запълнени със сателити, оборудвани с чипове, които обработват изчисленията в основата на AI приложенията, използвани от потребители и компании. Летящите в Космоса сателити ще използват огромната енергия на Слънцето, за да функционират и предават данни обратно на Земята.

„Преместването на изискващата много ресурси инфраструктура извън Земята е идея, която се обсъжда от години, но за целта е необходимо да се намалят разходите за изстрелване и поддръжка на сателитите. Приближаваме се към този етап“, коментира Уил Маршал, главен изпълнителен директор на оператора и производител на сателити Planet Labs.

В началото на 2027 г. Google и Planet Labs си поставят за цел да изтрелят в орбита два тестови сателита, носещи AI чипове на технологичния гигант. Google съобщава, че това е един от амбициозните ѝ проекти, като се имат предвид препятствията пред разгръщането на мрежа сателити-центрове за данни в голям мащаб.

Едно от предизвикателствата е броят на сателитите, които може да са необходими.

Бравис Бийлс, ръководител в Google, който работи по проекта за орбитален център за данни, казва, че ще са необходими 10 хил. сателита, за да се възпроизведе изчислителната мощ на център за данни с капацитет от 1 гигават, ако се приеме, че сателитите са с мощност от 100 киловата.

Според Бийлс тестовата мисия през 2027 г. има за цел да покаже ключовите елементи на работата на сателитите като изчислителни клъстери с изкуствен интелект. „След това ни предстои дълъг и труден път относно цялостната оптимизация, всички различни нови технологии, които трябва да разширим, и да направим това по рентабилен начин“, казва той в интервю.

Освен SpaceX, Blue Origin и Google множество други компании и ръководители се опитват да разберат дали орбиталните центрове за данни са жизнеспособни.

През октомври Безос заяви по време на събитие в Италия, че преместването на центровете за данни в орбита има смисъл, като се има предвид слънчевата енергия, която е налична в Космоса. Ще мине време, докато надминат разходите на наземната инфраструктура за изкуствен интелект, но той прогнозира, че това ще се случи до 20 години или по-рано.

Blue Origin на Безос направи значителни стъпки тази година, за да покаже ракетата си New Glenn, която се разработва от години. Корабът е частично за многократна употреба и има голям обтекател, проектиран да пренася значителен брой сателити в орбита.

Сам Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI, проучва дали компанията му може да придобие оператор на ракети, като използва корабите за разполагане на изчислителна мощ с изкуствен интелект в Космоса. Ерик Шмид, бивш главен изпълнителен директор на Google, който пое Relativity Space, компания, която работи върху собствени ракети, говори за орбитални центрове за данни.

Софтуерният бизнес на IBM, Red Hat, и компанията Axiom Space в Хюстън пуснаха през август прототип за изчисляване на данни. Aetherflux, Starcloud и други стартиращи компании, финансирани с рисков капитал, изготвят собствени планове, за да се конкурират с по-големите играчи.

Експлоатацията на сателитите като центрове за данни ще създаде редица технически проблеми, включително управление на температурите на AI чиповете в орбита, защита от радиация и прехвърляне на данни към планетата без голямо забавяне.

„Има редица инженерни предизвикателства, но смятам, че всички са разрешими“, казва Джони Дайър, главен изпълнителен директор на Muon Space, компания за сателити, която участва в изследователската работа на Google за орбитални центрове за данни. „В крайна сметка всичко се свежда до изстрелването“, допълва той.

Перспективата за изстрелване на хиляди сателити, които да служат като центрове за данни, може да стимулира бизнеса по цялата верига за доставки в аерокосмическата индустрия, включително ракетните компании. Разработването на ракети е скъпо и трудно, но чести изстрелвания може да позволят на операторите да компенсират разходите и да увеличат маржовете, казват ръководители от индустрията.

SpaceX на Мъск е поела по този път, като изстрелва своята флотилия от ракети за частична многократна употреба Falcon 9 с рекордна честота, изпраща интернет сателити за бизнеса си Starlink и превозва товари за външни клиенти.

SpaceX, базирана в Тексас, се стреми към още по-ниски разходи със Starship, огромната ракета, която разработва. Технологията за изчисления с изкуствен интелект ще бъде инсталирана на осъвременени сателити, които SpaceX е проектирала специално, за да се побират на космическия кораб Starship, казват запознати с въпроса източници.

Ракетата все още не е готова за експлоатация и SpaceX планира да представи подобрена версия в началото на следващата година.

„Starship трябва да може да извежда в орбита около 300 гигавата годишно като сателити с изкуствен интелект, захранвани със слънчева енергия, може би 500 гигавата“, написа Мъск в публикация в Х миналия месец.

Други компании за изкуствен интелект, които искат да се насочат към орбитални центрове за данни, ще трябва да измислят как да разположат сателитите в Космоса.