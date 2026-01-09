Бизнесът в България задържа инвестиционните планове в началото на годината

Българските работодатели изпращат година, белязана от забавяне на производството в ключови европейски пазари и несигурност около законодателните промени преди влизането в еврозоната. Компаниите в България са по-предпазливи за дейността си през следващата година. Това каза Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара (БСК), в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите ѝ бизнесът задържа инвестиционни планове заради нестабилната политическа среда и честите промени в регулациите. Според нея инициативи като законите за търговските надценки създават усещане за административен натиск и несигурност.

Въпреки това гостът отбелязва, че българският бизнес остава гъвкав и адаптивен. „Независимо от всички външни и вътрешни фактори, компаниите ще положат усилия да вървят напред.“

Минчева подчерта, че политическата несигурност не e негативен фактор единствено в България, а подобни процеси се наблюдават в редица европейски държави. Въпреки това липсата на яснота по ключови политики - данъчна рамка, осигурителен модел, стимули за инвестиции - затруднява планирането. „Важно е да има бюджет и последователни политики“, отбеляза тя.

Липсата на работна сила продължава да бъде основният проблем за компаниите. България не е изключение - недостигът на кадри е характерен за цяла Европа, но темповете на реакция у нас са по-бавни. Събеседникът подчерта, че бизнесът очаква реални мерки за улесняване на вноса на работници от трети страни. Проектът за дигитална платформа за обработка на документите е бил спрян без ясна перспектива.

Сезонните работници идват основно от Турция, Египет и Непал, а за производството - от страни от бившия СССР и Азия. Проблемът не е в интереса, а в административния капацитет и бавните процедури, заяви гостът в предаването.

По думите на Минчева процесът по въвеждане на еврото протича нормално, а техническите системи - от касови апарати до търговски софтуер, вече са адаптирани. Напрежението в първите дни е очаквано, но контролирано. Икономическият ефект обаче ще се прояви по-бавно. „Реалните резултати от въвеждането на еврото ще можем да оценим след две-три години“, каза зам.-председателят на БСК.

Според нея ключът е България да използва новата валута като инструмент за по-добро позициониране пред инвеститорите и за повишаване на конкурентоспособността.

