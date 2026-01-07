Заплахата на Тръмп за анексиране на Гренландия помрачи повечето борси в Европа

Повечето от водещите европейски борсови индекси приключиха сесията със спадове, тъй като нараства несигурността на регионалните пазари на фона на заплахата в лицето на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се закани да анексира Гренландия, съобщава CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 отчете спад от 0,05% до 604,99 пункта.

Германският бенчмарк DAX напредна с 0,92% до 25 122,26 пункта.

Френският показател CAC се понижи с 0,04% до 8223,92 пункта.

Британският измерител FTSE записа спад от 0,74% до 10 048,21 пункта.

Цената на акциите на европейските компании в сектора на отбраната се повиши, като индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense добави 3% към стойността си по време на сесията - четвърти пореден ден на растеж.

Вниманието на световния пазар се насочва към намерението на Тръмп относно Гренландия, автономна територия, обвързана с Дания, след военната операция на САЩ, която доведе до залавянето и арестуването на лидера на Венецуела Николас Мадуро.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 7 януари.

Президентът на САЩ и неговият екип обмислят „редица варианти“ за придобиване на Гренландия, включително „използването на американските военни“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит пред CNBC.

Тръмп настоя, че САЩ се нуждаят от арктическия остров за целите на националната сигурност и тази седмица посочи руските и китайските дейности в региона.

Гренландия и Дания многократно заявига, че страната не е на разположение за придобиване, а европейските лидери във вторник публикуваха изявление, в което се казва: „Гренландия принадлежи на своя народ. Дания и Гренландия, и само те трябва да решават въпросите, отнасящи се до Дания и Гренландия“.

В отделно изявление във вторник вечерта датският министър на отбраната и вицепремиер Троелс Лун Поулсен заяви, че Дания ще похарчи 88 млрд. датски крони (13,8 млрд. долара) за превъоръжаване на Гренландия, предвид „сериозната ситуация със сигурността, в която се намираме“.

„Надявам се, че САЩ също признават този факт и са готови да сътрудничат по отношение на общия ни интерес за сигурността в Арктика“, изтъква той, добавяйки: „Защото Дания би искала да продължи да бъде съюзник на САЩ. Но това изисква взаимна готовност за проявяване на уважение и сътрудничество“.

Пазарите реагираха и на новите данни за инфлацията в региона. Годишната инфлация в еврозоната спада до 2% през декември 2025 г., което представлява понижение спрямо отчетените през ноември 2,1 процента. Това сочи експресна оценка на Евростат – статистическата служба на Европейския съюз.