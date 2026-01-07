Revolut се готви да придобие турска банка в търсене на нови пазари

Revolut води преговори за придобиването на турската дигитална банка FUPS, за да започне да предлага услугите си в страната. За това съобщават хора, запознати с въпроса, пред Bloomberg.

Засега няма постигнато окончателно решение, нито е гарантирано, че сделката ще се осъществи, подчертават източниците, пожелали анонимност. Ако обаче се стигне до сделка, придобиването ще трябва да бъде одобрено от турския банков регулатор BDDK.

Говорител на Revolut заяви, че няма да коментира „пазарни слухове или спекулации“. От FUPS са отказали коментар.

Revolut, начело на която е милиардерът Ник Сторонски, има около 70 млн. потребители по света. През последните месеци необанката се насочва към нови пазари от Скандинавието до Мексико. Платформата се сдоби с оценка от 75 млрд. долара през ноември, затвърждавайки статута си на един от най-ценните европейски стартъпи.

FUPS на свой ред – малкоизвестна турска банка, която предлага финтех услуги, получи банков лиценз през 2022 г. с първоначален капитал от 1,5 млрд. турски лири, или около 81 млн. долара по това време. Към септември компанията има 60 служители, според последните данни, достъпни от Турската банкова асоциация.