Петролните приходи на Русия се топят, удряйки военния бюджет на Путин

Износът на суров петрол от Русия е намалял рязко през последните седмици на 2025 г. и през новата година. Спадът на цените за 14-а поредна седмица, съчетан с по-слабите износни потоци, изпрати стойността на доставките до най-ниското им равнище от нахлуването в Украйна през февруари 2022 г.

Русия е извозила 3,43 млн. барела на ден през четирите седмици до 4 януари, според данни за проследяването на кораби, събирани от Bloomberg. Това е спад с около 440 хил. барела спрямо периода до 21 декември, като по-слабите доставки от ключовото тихоокеанско пристанище Козмино са причина за понижението. Потоците са нестабилни, повлияни от метеорологичните условия, санкциите и времето на доставките.

Цените на руския суров петрол паднаха по-стръмно от тези на световните бенчмаркове след санкциите на САЩ срещу двете най-големи компании износители на Москва – „Роснефт“ и „Лукойл“, през октомври. Суровият петрол Уралс се търгува под 35 долара за барел както в Балтийско, така и в Черно море, което е около 60% от цената му на 1 октомври. В същото време сортът Pacific ESPO е поевтинял с 25%. В същото време сортът North Sea Dated е загубил само 10% от стойността си за периода, според Argus Media.

Брутни приходи от износа на руски петрол по вода (2022-2026). Графика: Bloomberg LP

Понижението е факт, докато Украйна продължава атаките си срещу руската петролна инфраструктура, включително рафинерии, тръбопроводи, пристанища и танкери. Ударите с дронове по кораби в Черно море накараха танкерите, насочили се към Новоросийск, да предпочитат други маршрути покрай турското крайбрежие.

Междувременно руските барели започват отново да бъдат доставяни в ключови индийски пристанища, но веригите за доставка се удължават с нарастването на нерегламентираните товарни трансфери и по-дългите периоди, които корабите трябва да прекарат на котва в очакване на решение за акостиране.

Доставките вече отново успяват да смогнат със зареждането, слагайки край на последния скок в количеството руски петрол в открито море. Но ще е необходимо допълнително ускорение, за да започне да намалява излишъкът.

Редица кораби изчезнаха от системите за проследяване в архипелага Кепулаюан Риау, североизточно от Сингапур, което е предпочитана дестинация за трансфер на санкциониран ирански петрол между кораби. Практиката става все по-популярна сред превозвачите на руски петрол, които искат да маскират произхода на товарите си.

Почти 40 смени на товарни кораби са били наблюдавани от началото на ноември в различни зони, включително Риау, в близост до Суецкия канал или край руските пристанища Козмино и Зарубино.

Доставки на суров петрол

Общо 30 танкера са били натоварени с 21,46 млн. барела руски петрол през седмицата до 4 януари, показват данни за проследяването на кораби и пристанищна статистика. Обемите са намалели от 23,59 млн. барела на 32 кораба през предходната седмица.

Среднодневните количества на изнасян руски петрол, по дестинация. Графика: Bloomberg LP

На среднодневна основа доставките през седмицата до 4 януари са намалели до 3,07 млн. барела на ден, което е спад от около 290 хил. барела на ден от предходната седмица и с около 980 хил. барела на ден от седмицата до 21 декември. Понижението изпраща стойностите до най-ниското им ниво от август насам.

Стойност на износа

На средна база за четири седмици брутната стойност на износа на Москва спада до 960 млн. долара седмично през 28-те дни до 4 януари, което е понижение от 10% спрямо стойността за периода до 28 декември. Средните цени намаляватза 14-та поредна седмица и в комбинация със спада в потоците водят до най-ниското ниво на доставките поне от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Използвайки тази мярка, експортните цени на руския петрол Уралс от Балтийско и Черно море намаляват с около 1,10 долара за барел до 36,69 долара и 34,82 долара съответно. Цената на Pacific ESPO спадна с 0,90 долара до средно 47,55 долара за барел. Цените на доставките в Индия също се понижиха с 0,90 долара до 54,64 долара за барел, което е още едно ново дъно за периода от март 2023 г. насам. Всички цени са според данни на Argus Media.

На седмична база стойността на износа е средно около 835 млн. долара за 7-те дни до 4 януари, което е спад с 11% спрямо периода до 28 декември.

Потоци по дестинация

Наблюдаваните доставки до азиатските клиенти на Русия, включително тези без ясна крайна дестинация, са намалели до 3,29 млн. барела на ден през 28-те дни до 4 януари в сравнение с 3,57 млн. за периода до 28 декември.

Макар количеството руски суров петрол, насочен както към Китай, така и към Индия, да изглежда, че намалява рязко, това се компенсира от нарастващите количества на кораби без показана крайна дестинация. Това, на свой ред, дава възможност тази тенденция да се обърне. Танкерите все по-често показват междинни дестинации, докато не са преминали отвъд Арабско море, а някои изобщо не показват крайна точка на доставка, дори след като са акостирали за разтоварване.

Корабите също така прекарват повече време в открити води, като няколко танкера вече са се отклонили от първоначалните си дестинации на западния бряг на Индия или Турция. Те също така са задържани и в очакване на разтоварване в китайски и индийски пристанища.

В момента има повече суров петрол на танкерите, които все още не показват крайна дестинация, отколкото общото количество на корабите, сигнализиращи, че се насочват към Китай, Индия или Турция.

Количествата, натоварени на танкери, които са подали крайна дестинация в Китай, са в размер на 870 хил. барела на ден през четирите седмици до 4 януари, което е спад от 1,01 млн. за периода до 28 декември. Количествата с дестинация Индия са намалели до 600 хил. барела на ден от 910 хил. барела на ден до 28 декември. Но има еквивалент на 1,83 млн. барела на ден, натоварени на кораби, които не са подали крайна цел.

Обемите за Турция през четирите седмици до 4 януари са намалели до около 100 хил. барела на ден, най-ниското равнище от април 2023 г. Товар руски петрол е бил изпратен за Сирия през последната седмица на декември – първият такъв от три месеца.