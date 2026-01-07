Химическата индустрия в Германия търси изход от кризата

Точно преди Коледа химическата индустрия в Източна Германия беше ударена от още лоши новини: Германските дъщерни дружества на белгийската компания Domo Chemicals подадоха молба за защита от фалит – заедно с компанията майка, която се счита за свръхзадлъжняла. Близо 600 служители в Лойна, близо до Лайпциг, са засегнати, пише Hanelsblatt.

Това е пореден удар за германската химическа индустрия, която е изправена пред най-трудния си период от 30 години насам. Експертите очакват по-нататъшни съкращения през 2026 г. поради комбинация от слабо търсене, високи разходи за персонал и енергия и прекомерна регулация.

Според международната кредитна агенция Creditsafe налице са високи нива на свръхзадлъжнялост в предимно средните по големина химически предприятия. Ситуацията може да постави други компании в тежко положение.

„Нарастващите рискове оказват влияние върху икономическата устойчивост на индустрията“, заявява Creditsafe.

В допълнение към разходите за енергия, кредитната агенция посочва високото ниво на несигурност в Германия като бреме. Остава неясно как и кога германската индустрия – и следователно клиентите на производителите на химикали – ще се възстановят от кризата.

Domo Chemicals е пример за предизвикателствата, пред които са изправени много компании. Белгийската фирма произвежда инженерни пластмаси и високоефективни влакна, използвани в електрониката, потребителските стоки и автомобилната индустрия. От 2024 г. насам компанията се сблъсква с ниското търсене и нарастващите производствени разходи в Европа.

От 2025 г. насам ситуацията се влоши, отчасти поради нарастващия приток на евтин внос на полиамидна смола на Domo от Китай. Това доведе до по-нататъшен спад на цените и съответно на печалбите. Този ефект се наблюдава и в други химически сектори. В резултат на това силно задлъжнелите компании са притиснати и рефинансирането им става несигурно.

Не се очаква възстановяване през 2026 г. – точно обратното: Германската асоциация на химическата промишленост (VCI) прогнозира по-нататъшен спад в производството на химикали с един процент през 2026 г. Тъй като се очаква продажните цени също да паднат допълнително, асоциацията оценява спада на приходите на 2,5 процента.

Ситуацията в индустрията вече е опустошителна: местните производители са загубили над 20 на сто от обема на производството си от 2021 г. насам – и мнозина смятат, че това количество ще бъде загубено завинаги. Използването на местни инсталации е на най-ниското си ниво от 30 години насам.

Според фирмата за пазарни проучвания ICIS, химически заводи с капацитет от близо 15 милиона тона в Европа ще бъдат затворени или продадени до края на 2025 г. Тези намаления на капацитета биха могли да достигнат 24 милиона тона до края на 2028 г.

Инвестиционната банка Goldman Sachs очаква „разрушителна фаза на консолидация на индустрията“ между 2026 и 2028 г. – включително сливания, придобивания и отделяния.

Според данни на Creditsafe, процентът на ликвидация наскоро е бил 3,47%, базиран на общия брой компании в сектора. Процентът на създаване на нови компании е бил само 1,3%.

Химическата промишленост би могла да се възползва от милиардите евро, инвестирани в пътища, железопътни линии, здравеопазване, опазване на климата и отбрана в Германия, тъй като снабдява целия индустриален сектор. Все още обаче не е ясно кога и до каква степен средствата реално ще се влеят в сектора.