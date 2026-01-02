Германските износители трябва да се подготвят за слаби продажби през 2026 г.

Германските износители трябва да се подготвят за продължаваща слабост през 2026 г. на двата си най-големи пазара – САЩ и Китай. Перспективите пред възстановяването са слаби, според търговската асоциация BGA, цитирана от Ройтерс.

„Не виждаме обрат, а в най-добрия случай кратка почивка“, коментира президентът на BGA Дирк Яндура.

Организацията посочва, че износът за САЩ е спаднал с повече от 7% до малко под 150 млрд. евро през 2025 г. Износът за Китай се свива още по-рязко – с 10% до 81 млрд. евро, според данни на GTAI.

Американските мита върху стоки от ЕС действат като „пясък в зъбните колела на трансатлантическата търговия“, посочва Яндура. Той добавя, че налозите създават постоянна допълнителна тежест върху маржовете за германските износители.

Германия е изправена и пред структурни насрещни ветрове, включително сравнително силно евро, високи разходи за енергия, прекомерна бюрокрация и слаби инвестиции, казва още ръководителят на BGA.

В Китай индустриалните политики, които благоприятстват местните производители, подкопават търсенето на германски стоки, особено в автомобилния, машиностроителния и химическия сектор.

Германските компании все повече локализират производството си в Китай или пренасочват инвестиции към други азиатски пазари, казва Яндура. „Това често стабилизира глобалните продажби, но води до по-малък износ от Германия“, добавя той.