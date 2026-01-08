IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Де Гиндос от ЕЦБ: Лихвите са на добро ниво, но несигурността е много висока

Централният банкер заяви, че „се случват неща, които биха били немислими само преди няколко тримесечия“

15:48 | 08.01.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Лихвените проценти в еврозоната са на подходящо ниво, но в момента се наблюдава огромна несигурност поради геополитическите събития. Това заяви заместник-председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос, цитиран от Bloomberg.

Няколко дни след ареста на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили, централният банкер заяви, че „се случват неща, които биха били немислими само преди няколко тримесечия“.

„В сложна геополитическа обстановка бизнес инвестициите могат да бъдат засегнати“, предупреди Де Гиндос по време на събитие в Мадрид в четвъртък. „Домакинствата продължават да спестяват въпреки подобряването на реалните доходи, защото имат съмнения за бъдещето и дори за фискалната политика“, добави той.

Все пак „сложната геополитическа обстановка“, включително опасенията около войната в Украйна, не е оказала значително влияние върху икономиката на еврозоната, смята заместник-председателят на ЕЦБ.

„Настоящото ниво на лихвените проценти е подходящо. Най-новите данни са в пълно съответствие с нашите прогнози“, заяви Луис де Гиндос. „Общата инфлация е 2%, а ценовият натиск в сектора на услугите, който беше основна наша грижа, се забавя“, допълни той.

Свързани статии

По думите му, ако обстоятелствата се променят, паричната политика ще бъде коригирана.

Инфлацията леко се забави и достигна целта на ЕЦБ от 2% през декември. Разходите по заемите са без промяна също на ниво от 2% от юни, като инвеститорите и икономистите не очакват по-нататъшно намаление в обозримо бъдеще.

