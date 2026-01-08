IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Застрахователите очакват през 2026 г. системата "бонус-малус" със сигурност да заработи

Въвеждането на еврото не може да е причина за промяна на цената на застраховката, заяви председателят на УС на Асоциацията на българските застрахователи

11:32 | 08.01.26 г.
Снимка: БГНЕС

В момента се работи върху системата "бонус-малус" и до края на годината със сигурност ще бъде въведена. Това заяви пред БНР Николай Станчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Той посочи, че в момента се разработва наредба от Комисията за финансов надзор, която ще уреди начина, по който застрахователите ще достъпват информацията за щетите на водачите на автомобили.

„Дали ще стане от 1 февруари - според мен е малко вероятно, но тази година със сигурност ще бъде въведена тази система", каза Станчев.

По думите му това, което се променя с "бонус-малус", е, че застрахователите вече ще имат пълната история на клиентите си за техните щети, независимо при кого са били застраховани. "Няма да има строги правила. Всеки застраховател ще получава информация и ще я използва по определен начин, като методологията, която ще използва, трябва да бъде официално публикувана", уточни той.

Относно цените на застраховката "Гражданска отговорност" Николай Станчев подчерта, че валутата не е ценообразуващ фактор. По думите му въвеждането на еврото не може да е причина за промяна на цената на застраховката.

Има много фактори, които влияят върху цената на застраховката, като основните са щетимостта по застраховката и инфлацията, обясни той и отчете, че има голяма конкуренция на този пазар, а цената на тази застраховка е политика на всяко дружество.

Станчев посочи, че много малка част от имуществото в страната е застраховано, особено от домакинствата, въпреки че все повече зачестяват природните бедствия. 

"Проблемът е, че когато не са застраховани имуществата, тези щети се поемат или от домакинствата, или от държавата, което е крайно неефективно", подчерта Станчев и отправи призив към хората да застраховат имуществата си.

По думите му основната причина за това хората да не застраховат е мисленето, че на тях няма да им се случи. Втората най-често срещана причина е това, че се разчита на държавата, посочи той и добави и третата причина, която е мнението, че застрахователите не плащат. Той бе категоричен обаче, че това не отговаря на реалността.

"Застрахователите отказват много малка част от щетите - около 5%. Отказът при застраховано имущество се дължи най-вече на липсата на покритие, т.е. клиентите не са си купили съответното покритие и затова в случай на щета тя не се изплаща от застрахователя".

Според него голяма част от хората не са информирани за това, че застраховката на домашно имущество е на сравнително ниска цена - между 70 и 150 лв. на година. "Когато човек си купува застраховка, трябва да се интересува какво точно е покритието ѝ. Много е важно първо да се идентифицират нуждите на съответния човек", напомни Станчев.

