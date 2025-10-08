П. Данаилов, КФН: Влизането в еврозоната няма да увеличи застрахователните премии у нас

Влизането в еврозоната няма по никакъв начин да се отрази на застрахователните компании като увеличение на премиите или да доведе до други затруднения. Това каза пред БНР Пламен Данаилов, зам.- председател на Комисията за финансов надзор (КФН).

Той посочи, че системите на всички компании са готови за преминаване към единната европейска валута.

„Няма да има нужда от подписване на допълнителни споразумения по вече съществуващи полици. Ако някой ви предложи да подпишете нещо, защото преминаваме към еврозоната, това може да е сигнал за недобри практики. Обърнете се към Комисията за финансов надзор, преди да подпишете нещо с този аргумент", препоръча зам.- председателят на Комисията за финансов надзор.

Той обясни, че застраховките на собствениците на имоти, пострадали при наводненията у нас, няма причина да не бъдат покрити. "Ако имат валидни полици, които покриват тези рискове. Ако има отказ или забавяне, призовавам хората да се обърнат към Комисията за финансов надзор, а застрахователите да разгледат приоритетно исковете на тези, за които това е основно жилище", каза Данаилов.

Зам.- председателят на Комисията за финансов надзор коментира и наложената от комисията забрана на най-голямата застрахователна компания за трансгранична дейност, която обаче не зясяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови продукти на територията на страната.

"Основните цели на Комисията за финансов надзор и на Управлението за застрахователен надзор е защита на интересите на потребителите на застраховки и финансовата стабилност на застрахователните компании. Казусът е изцяло в сътрудничество и в координация с европейския надзорен орган. Проблем за българските потребители няма да има“, подчерта Данаилов.

"Човек трябва внимателно да избира как и чрез кого сключва застраховката си", посочи той. "Има значение кой е застрахователният брокер. В много от случаите той действа и като посредник по уреждане на претенциите. Добре е потребителите да съберат информация, преди да изберат застраховател“, припомни събеседникът.

По принцип, ако застрахователна компания не може да изплаща обезщетения, Гаранционният фонд, който е създаден по закон, започва да изплаща такива на пострадали при пътни произшествия по "Гражданска отговорност". Създадени са механизми, които да предотвратят сътресения на пазара, увери Пламен Данаилов.