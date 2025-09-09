Застрахователните дружества у нас управляват над 12 млрд. лева в края на юни

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 12,037 млрд. лв. към края на юни. Техният размер нараства с 1,220 млрд. лв. (11,3%) на годишна база и с 275,9 млн. лв. (2,3%) спрямо края на първото тримесечие на тази година, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

До края на юни застрахователни услуги у нас предлагат 47 компании, колкото бяха и преди три месеца. В областта на животозастраховането работят 12 компании, а в общото застраховане – 35, като в техния брой е включено и едно дружество, специализирано в презастраховането.

Размер и структура на активите

В централната банка отчитат, че активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 342,6 млн. лв. (10,7%) – от 3,190 млрд. лв. преди година до 3,533 млрд. лв. към края на юни. Спрямо края на март те нарастват със 107,9 млн. лв. (3,2%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2025 г. е 29,4% при 29,5% към края на второто тримесечие на 2024 г. и 29,1% в края на март тази година.

В БНБ изчисляват, че средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват с 877,8 млн. лв. (11,5%) – от 7,626 млрд. лв. към 30 юни 2024 г. до 8,504 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2025 г., и със 168 млн. лв. (2%) на тримесечна база.

Към края на юни относителният дял на активите на тези дружества в общия размер на активите на застрахователните компании е 70,6% при 70,5% в края на второто тримесечие на миналата година и 70,9% в края на първото тримесечие.

Структура на активите по вид дейност

Източник: БНБ

В инструментите, включени в активите на застрахователните дружества, към края на юни преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 503,7 млн. лв. (9,8%) до 5,659 млрд. лева.

За една година акциите и другите форми на собственост се увеличават с 355,8 млн. лв. (12,8%) до 3,139 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 87,8 млн. лв. (11,2%) до 871,2 млн. лв., а депозитите се повишават със 148,2 млн. лв. (21,3%) до 845,6 млн. лева.

В края на второто тримесечие относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 47% при 47,7% преди година, на акциите и другите форми на собственост – 26,1% при 25,7% към края на юни 2024 г., на вземанията от застрахователни операции – 7,2%, като остава без промяна спрямо края на второто тримесечие на 2024 г., и на депозитите – 7% при 6,4% към 30 юни миналата година.

Структура на активите по инструменти

Източник: БНБ

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в евро, като към края на юни относителният им дял от общия размер на активите е 45,9% при 42,3% към края на второто тримесечие на 2024 година. Активите в левове са 29,8% при 31,4% към края на юни 2024 г. Към края на второто тримесечие на тази година активите в щатски долари са 3% при 3,2% преди година, а в други валути – 21,3% при 23,1% към 30 юни миналата година.

Валутна структура на активите

Източник: БНБ

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на второто тримесечие инвестициите в България нарастват на годишна база с 237,1 млн. лв. (6,1%) до 4,123 млрд. лв. при 3,86 млрд. лв. към края на юни 2024 г. Техният относителен дял е 34,3% към края на юни при 35,9% преди година.

В края на второто тримесечие средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база със 768,3 млн. лв. (13,2%) до 6,606 млрд. лв. при 5,837 млрд. лв. преди година. Относителният им дял към края на юни 2025 г. е 54,9% при 54% в края на юни миналата година.

Географска структура на активите

Източник: БНБ

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни са 12,037 млрд. лева. Собственият капитал е 4,209 млрд. лв. и за една година нараства с 413,4 млн. лв. (10,9%). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2025 г. е 35% при 35,1% преди година.

Към 30 юни застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 637,6 млн. лв. (11,2%) до 6,345 млрд. лв. при 5,707 млрд. лв. преди година. Техният дял в размера на пасивите е 52,7% при 52,8% към края на юни 2024 г.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 4,884 млрд. лв. към края на второто тримесечие при 4,366 млрд. лв. преди една година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни е 77% при 76,5% в края на второто тримесечие на 2024 г.

Към 30 юни 2025 г. задълженията към домакинствата и компаниите, които ги обслужват, нарастват с 419,2 млн. лв. (13,1%) до 3,628 млрд. лв. при 3,208 млрд. лв. към края на юни 2024 г.

В края на второто тримесечие техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 57,2% при 56,6% към края на юни миналата година. На годишна база задълженията към фирмите се увеличават с 80,5 млн. лв. (10,3%) до 861,3 млн. лв. при 780,8 млн. лв. към края на юни миналата година и така те представляват 13,6% от застрахователните технически резерви при 13,7% към края на второто тримесечие на 2024 г.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 11,2 млн. лв. (19,9%) до 67,5 млн. лв. към края на юни при 56,3 млн. лв. към края на първото тримесечие на миналата година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1,1% към 30 юни при 1% преди година.

БНБ отчита, че задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на второто тримесечие нарастват със 119,6 млн. лв. (8,9%) до 1,461 млрд. лв. при 1,341 млрд. лв. към края на юни 2024 г. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 23% при 23,5% в края на юни 2024 г.

Структура на застрахователните технически резерви по институционални сектори

Източник: БНБ