Новият фронт в хардуерната битка - умните очила

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

Преди 11 години имах щастието за първи път да посетя Световния мобилен конгрес в Барселона, сега наречен накратко MWC Barcelona. За онези, които не го познават – това е най-голямото събитие за мобилни технологии в света, което събира цялата индустрия в каталунския град. Измежду хилядите щандове на различни компании на събитието имаше такъв, който показваше новите умни очила Google Glass, които предизвикаха голяма еуфория с излизането си на пазара.

Идеята беше простичка – да се превърнеш в автомонтьор, дори и да не разбираш нищо от коли, както беше в моя случай. Всеки желаещ можеше да легне на малка платформа, която да го вкара под „повреден“ автомобил, а очилата показваха и подсказваха в коя част на колата има проблем и с какви инструменти и материали може да бъде отстранен той. Основното чувство, което ми остави тази демонстрация, беше на объркване: какво щеше да се случи с истинските автомонтьори, след като технологията демократизира до такава степен тяхната работа, щеше ли да има тясна специализация в различни области и нямаше ли да оглупеем в някакъв смисъл, ако технологията вършеше с лекота всичко вместо нас.

Само няколко години след тази демонстрация Google Glass вече не бяха фактор на пазара. Компанията се отказа от потребителската им версия, защото много хора бяха притеснени за поверителността си и не искаха да бъдат снимани тайно. Google реши да заложи на корпоративна версия на умното си устройство, която да се ползва в производства, складове и други работни места. Така до 2023 г., когато видяхме и официалния залез на Google Glass. Ако някой в този момент си е мислил, че пазарът на умни очила умира, жестоко се е лъгал. Само три години по-късно той се очертава като арена за истинска хардуерна надпревара на технологичните гиганти.

Отново Google

Въпреки категоричния провал на Google Glass технологичната компания отново посяга към този сегмент, виждайки потенциал в него. И ако Google Glass в някакъв смисъл изпревариха времето си, сега компанията може би има далеч по-добра стратегия. Очилата, които Google се очаква да предложи тази година, не са разработени само от нея. В чисто хардуерен план те са дело на южнокорейския гигант Samsung, американската Warby Parker и гиганта в луксозните очила Gentle Monster, също от Южна Корея. Ролята на Google е изцяло софтуерна. Очилата ще работят с Android XR – платформата за смесена реалност на Google. Това, че компанията не се насочва директно към хардуерната разработка, може да показва, че не е готова да направи толкова разходи за развойна дейност и то в област, в която се провали преди години. Тази предпазливост и споделена отговорност в известен смисъл е разбираема, след като гигантът се опари преди.

Meta и трансформацията на идеята за метавселената

Допреди появата на ChatGPT и началото на еуфорията около изкуствения интелект (AI) главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг активно говореше за развитието на метавселената като следващата голяма мобилна платформа в света. Той дори прекръсти компанията си от Facebook на Meta, за да покаже колко вярва в тази идея. От дистанцията на времето вече можем да кажем, че обещанията му за метавселената не се сбъднаха. Meta направи категоричен завой към AI, но това не означава, че Зукърбърг се е отказал от идеята си. Той просто я трансформира, след като видя пазарните реакции.

(Продължава на следващата страница)