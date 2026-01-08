IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Бизнес услугите в България бележат над 5% ръст за година към октомври

В сравнение с година по-рано най-голям е ръстът в сектора „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 14,2%, отчете НСИ

12:36 | 08.01.26 г.
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Общият индекс на производството в областта на бизнес услугите в България се увеличава с 1,9% през октомври на месечна база и с 5,3 на сто спрямо година по-рано, сочи календарно изгладеният индекс по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение спрямо септември през октомври НСИ регистрира в секторите: „Професионални дейности и научни изследвания“ - със 7,4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1,6%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 1%. Намаление се наблюдава в секторите: „Операции с недвижими имоти“ - с 6,6%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 1,8%.

На годишна база ръст има в секторите: „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 14,2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,5%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 5,9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 3,2%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 2,8%.

Понижение се наблюдава само в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ - с 0,3%

Последна актуализация: 12:36 | 08.01.26 г.
НСИ бизнес услуги
