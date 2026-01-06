AI надпреварата се ускорява: чип гигантите демонстрираха мощ на CES 2026

Nvidia, AMD и Intel разкриха новите си поколения AI чипове на изложението Consumer Electronics Show (CES) в Лас Вегас, демонстрирайки огромен скок в изчислителната мощ и претенции за лидерство в една от най-бързо развиващите се индустрии. Nvidia представи системата Vera Rubin, обещаваща до петкратен ръст в AI производителността, а AMD и Intel показаха свои ключови обновления в сървърните и потребителските процесори. Сблъсъкът между трите гиганта ясно очертава надпреварата за доминация в AI хардуера през следващите години.

Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви в понеделник, че следващото поколение чипове на компанията е в етап на „пълно производство“ и че те могат да осигурят пет пъти по-голяма изчислителна мощност за изкуствен интелект (AI) в сравнение с предишните чипове на компанията при обслужването на чатботове и други AI приложения, съобщава Ройтерс.

В изказването си лидерът на най-високо оценяваната компания в света разкри нови подробности за чиповете, които ще се появят по-късно тази година и които, според изявление на ръководители на Nvidia пред Ройтерс, вече се тестват в лабораториите на компанията от AI фирми.

Очаква се платформата Vera Rubin, състояща се от шест отделни чипа на Nvidia, да дебютира по-късно тази година, като флагманският сървър съдържа 72 графични единици на компанията и 36 от новите ѝ централни процесори. Хуанг показа как те могат да бъдат свързани в „капсули“ с повече от 1000 чипа Rubin и заяви, че те могат да подобрят ефективността при генерирането на т.нар. „токени“ – основната единица на AI системите – 10 пъти.

За да се постигнат новите резултати при производителността, Хуанг заяви, че чиповете Rubin използват специален вид данни, които компанията се надява да бъдат възприети от по-широката индустрия.

„По този начин успяхме да постигнем толкова гигантски скок в производителността, въпреки че имаме само 1,6 пъти повече транзистори“, каза Хуанг.

Макар Nvidia да продължава да доминира на пазара за обучение на AI модели, тя се сблъсква с много по-голяма конкуренция – от традиционни съперници като Advanced Micro Devices, както и от клиенти като Google на Alphabet – в предоставянето на плодовете от тези модели на стотици милиони потребители на чатботове и други технологии.

Голяма част от речта на Хуанг се фокусира върху това колко добре новите чипове биха се справили с тази задача, включително добавяйки нов пласт от технология за съхранение, наречен „съхранение на контекстуална памет“, чиято цел е да помогне на чатботовете да дават по-бързи отговори на дълги въпроси и разговори.

Nvidia също така представи ново поколение мрежови превключватели с нов вид връзка, наречена „съвместно пакетирана оптика“. Технологията, която е ключова за свързването на хиляди машини в една, се конкурира с предложенията на Broadcom и Cisco Systems.

Nvidia заяви, че CoreWeave ще бъде сред първите, които ще разполагат с новите системи Vera Rubin, и че очаква Microsoft, Oracle, Amazon и Alphabet също да ги възприемат.

AMD

Изпълнителният директор на Advanced Micro Devices Лиза Су представи на изложението редица AI чипове на компанията, включително усъвършенстваните MI455 AI процесори. Те са компоненти в сървърните шкафове на центровете за данни, които компанията продава на фирми като производителя на ChatGPT OpenAI.

Су представи и MI440X, версия на чипа от серията MI400, предназначена за локална употреба в бизнеса. Т.нар. корпоративна версия е проектирана да се вписва в инфраструктура, която не е специално предназначена за AI клъстери. MI440X е версия на по-ранен чип, който САЩ планира да използва в суперкомпютър.

AMD е един от най-силните конкуренти на Nvidia, но се затруднява да постигне същия успех. През октомври AMD подписа споразумение с OpenAI, което, освен финансовите ползи, беше и важен вот на доверие в AI чиповете и софтуера на AMD. Но е малко вероятно това да накърни доминиращата позиция на Nvidia, тъй като лидерът на пазара продължава да продава всеки AI чип, който може да произведе, според анализатори.

На събитието в понеделник президентът на OpenAI Грег Брокман се присъедини към Су на сцената и заяви, че напредъкът в чиповете е от решаващо значение за огромните изчислителни нужди на OpenAI.

С оглед на бъдещите нужди на компании като OpenAI, Су представи MI500 и заяви, че той предлага 1000 пъти по-висока производителност от по-старата версия на процесора. Компанията заяви, че чиповете ще бъдат пуснати на пазара през 2027 г.

Също в понеделник AMD пусна на пазара своите процесори Ryzen AI 400 Series за AI компютри, заедно с чипове Ryzen AI Max+ за усъвършенствани локални изводи и игри.

Intel

От своя страна Intel представи Panther Lake, новия си AI чип за лаптопи, като компанията се стреми да успокои инвеститорите относно първия продукт, произведен с помощта на производствения процес от следващо поколение, наречен 18A.

Джим Джонсън, старши вицепрезидент и генерален мениджър на PC групата на Intel, представи технически подробности за първата линия чипове Panther Lake на компанията, известна като Intel Core Ultra Series 3. Чиповете се отличават с нов дизайн на транзисторите и начин на захранване на чипа благодарение на производствения процес 18A на компанията.

По време на събитието главният изпълнителен директор на Intel Лип-Бу Тан заяви, че компанията е изпълнила обещанието си да пусне на пазара първите си продукти, произведени по производствения процес 18A, през 2025 г., като се позова на чиповете Panther Lake.

Чиповете Lunar Lake от предишното поколение на Intel бяха произведени основно от TSMC. Залогът за Intel е голям – компанията произвежда първия си продукт с голям обем с 18A и се надява да си върне пазарния дял, който е загубила в полза на ADM.

Джонсън заяви, че компанията е създала отделен графичен чиплет – мини чип, съединен с други мини чипове, за да формира цялостен процесор. В понеделник Intel заяви, че чиповете Intel Core Ultra Series 3 ще осигуряват с 60% по-добра производителност от предишното поколение Lunar Lake Series 2.

Intel планира да пусне платформа за преносими видеоигри, базирана на дизайните Panther Lake, през тази година, заяви Джонсън. Преносимите компютри, проектирани от редица доставчици, са станали все по-популярни през последните години.

Intel се затруднява с производителността, или броя на добрите чипове на силициев пласт, за процесорите Panther Lake, съобщи Ройтерс миналата година. Ръководителите на Intel заявиха, че производителността се подобрява всеки месец и ще проправи пътя за пускането на пазара през тази година.