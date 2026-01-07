iBanFirst: Пет причини еврото да отслабне спрямо долара

Скорошното поскъпване на еврото, подкрепено от широк пазарен консенсус, постепенно утвърждава възприятието, че валутната двойка евро/долар е навлязла в нов търговски диапазон, устойчиво установен между 1,15 и 1,20. От iBanFirst посочват, че този сценарий все по-често се приема като „новото нормално“.

Подобно единодушие обаче изисква повишено внимание. Зад привидния консенсус стоят редица фактори, които биха могли да доведат до обратен сценарий и ново поскъпване на долара спрямо еврото, коментират от доставчика на валутни услуги и международни плащания за бизнеса.

В контекста на присъединяването на България към еврозоната iBanFirst представя петте основни причини, поради които еврото може да отслабне спрямо долара през тази година.

Валутните пазари грешат, когато пренебрегват капиталовите потоци

Днешният валутен пазар повтаря същата грешка, допусната в началото на миналата година. Тогава консенсусът предвиждаше умерен спад на доларовия индекс от 3 до 5%. Реалността обаче беше коренно различна Случи се най-рязкото поевтиняване на долара от 1973 г. насам, включително спад от 12% спрямо еврото.

От това може да се направи извод, че капиталовите потоци и пазарният импулс имат значително по-голямо значение за валутната динамика, отколкото макроикономическите показатели, търговските баланси, геополитиката или дори лихвените диференциали.

Тенденциите се обръщат

Поевтиняването на долара в началото на 2025 г. не може да се обясни единствено с протекционистичната политика на САЩ. Той беше и резултат от значителни продажби на американски акции, най-вече от страна на хедж фондове, които са основните двигатели на пазарните тенденции в глобален мащаб, коментират от iBanFirst.

След изключително силната 2024 г. за акциите в технологичния сектор в САЩ, тези инвеститори реализираха печалби и тактически пренасочиха капитали към подценени европейски акции. Това се случи на фона на благоприятен импулс, подкрепен от фискалния стимул в Германия и от очакванията за бързо разрешаване на войната в Украйна, които впоследствие се оказаха неоснователни.

Ще има ли ново настъпление на американските акции

Докато перспективите за икономически растеж в Европа продължават да изостават спрямо тези в САЩ, капиталовите потоци от европейските пазари все по-често се пренасочват към американските акции. След корекцията на пазарите през ноември, оценките на големите технологични компании отново изглеждат привлекателни.

Показателен пример е Meta: при нарастващо съотношение цена/печалба акцията отново се възприема като атрактивна инвестиционна възможност.

Ако тези капиталови потоци се ускорят, те биха могли да окажат осезаема подкрепа за долара през 2026 г., прогнозират експертите на iBanFirst.

Понижения на лихвите от Фед могат индиректно да подкрепят долара

Очакваният цикъл на понижения на лихвите от страна на Федералния резерв ще намали привлекателността на доходността по паричните пазари както в САЩ, така и в Европа, допускат от iBanFirst.

В резултат част от стотиците милиарди долари, които в момента са насочени към фондове на паричния пазар, вероятно ще бъдат пренасочени към капиталовите пазари, и по-конкретно към американските акции.

Това преразпределение на капитали отново работи в полза на по-силен долар.

Лошите новини за долара вече са отчетени от пазарите

Експертите смятат, че негативните фактори за долара вече са до голяма степен отразени в текущите пазарни оценки. Потенциалната смяна на Джером Пауъл с председател на Федералния резерв, по-близък до Белия дом, напрежението на пазара на частен кредит в САЩ и охлаждането на пазара на труда, възприемани като уязвимост на американската икономика, вече са отчетени от пазарите, отбелязват те.

Дори признават структурната надцененост на долара, като я оценяват от 10 до 15%.

Исторически погледнато, една валута може да остане скъпа за дълъг период, стига търсенето на активи, деноминирани в нея, да остане силно, което към момента продължава да е валидно за долара, аргументират се от iBanFirst.

Предупреждението в този контекст е пазарният консенсус да се разглежда с повишено внимание. Напълно реалистичен алтернативен сценарий е връщане на евро/долар към диапазона 1,12 до 1,13 в средносрочен план, което би наложило адаптиране на стратегиите за хеджиране. Скорошната история многократно показва, че на валутните пазари консенсусът често греши, подчертават от финансовия хъб за управление на международните операции на финансови и изпълнителни директори на малки и средни предприятия.