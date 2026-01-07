С утихването на AI вълната инвеститорите обръщат поглед към подценяваните акции

Глобалните инвеститори ще търсят активно възможности тази година в подценени сегменти на финансовите пазари, тъй като се засилват опасенията относно балона в сектора на изкуствения интелект. Това подтиква трейдърите да погледнат отвъд високо оценените технологични акции, според няколко анализатори, цитирани от Ройтерс.

Американските акции бяха волатилни през 2025 г., сривайки се почти до територията на мечия пазар през април заради високите мита, които президентът Доналд Тръмп обяви тогава, припомня агенцията. След това американските пазари се възстановиха до нови върхове.

Очаква се възходящият импулс да продължи през 2026 г., макар че на инвеститорите ще им се наложи да подбират по-внимателно активите, в които ще правят вложения.

„Тази среда е подходяща за активно инвестиране“, казват стратези от BlackRock Investment Institute.

Металите са открояващите се победители през 2025 г., тъй като доларът се срина поради очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв. Това стимулира и активите на развиващите се пазари.

Ето още няколко класа активи, за които се очаква да наберат скорост тази година.

Акции с малка капитализация

След години на застой малките американски компании може да се върнат в светлината на прожекторите, тъй като перспективите пред печалбите им се подобряват, а разходите по заемите падат.

Трейдърите очакват две намаления на лихвите от по 25 базисни пункта от централната банка на САЩ през 2026 г., според прогнози, събрани от LSEG.

Компаниите с малка капитализация обикновено имат по-висок дълг, така че те са сред първите, които се възползват, когато лихвените проценти се понижават.

Акционерният стратег на Jefferies Стивън ДеСанктис очаква индексът Russell 2000, който проследява акциите на компании с малка капитализация, да се покачи до 2825 пункта до края на 2026 г., което е близо 14% ръст спрямо 2025 г.

Злато

Историческият ръст на цената на златото през 2025 г. доведе до най-силната година за благородния метал след петролната криза през 1979 г. J.P. Morgan и Bank of America прогнозират, че цените на златото ще достигнат 5 хил. долара за тройунция тази година в сравнение с 4314,12 долара през 2025 г.

Анализатори от Wells Fargo Investment Institute очакват благоприятните условия да се запазят, но ръстовете ще се забавят до по-умерени темпове.

Друг източник на подкрепа може да дойде от централите банки, които купуват злато, за да диверсифицират резервите си и да разнообразят активите, деноминирани в долари.

Здравеопазване и финанси

Здравеопазването може да бъде един от открояващите се сектори, задвижван от вълна от политически стимули. От Morgan Stanley прогнозират, че увеличаващият се обхват на лекарствата за отслабване може да даде тласък на индустрията.

Очаква се финансовият сектор, особено банките, също да се представи по-добре, тъй като активността по сливания и придобивания се ускорява и растежът на кредитите се възстановява.

Оценките в сектора са привлекателни, подкрепени от дерегулацията и повишаването на ефективността, задвижвано от изкуствения интелект. Банките със средна капитализация предлагат привлекателни възможности в ранния цикъл, посочват от Morgan Stanley.

