Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

"Коалицията на желаещите" ще прати войски в Украйна, САЩ дават "възпиращ фактор"

САЩ ще осигурят мониторинг бъдещо мирно споразумение да бъде спазено, стана ясно след разговорите в Париж

21:40 | 06.01.26 г. 3
Снимка: Bloomberg LP
"Коалицията на желаещите" ще разположи международен контингент в Украйна. Това съобщи френският президент Еманюел Макрон, който заедно с британския премиер Кийр Стармър председателства лидерската среща на коалицията в Париж. "Всички в коалицията споделяме едно желание - мир. Мирът в Украйна, мирът в Европа, който е дългосрочен и устойчив", допълни още френският президент.

В срещата участваха лидерите на 27-те европейски държави, членове на НАТО, включително и Турция, както и Япония, Австралия и Нова Зеландия, посочи украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в разговорите е изготвена рамката на гаранциите за сигурност - кои държави и как ще участват в осигуряването на сигурността по суша, въздух и море, как ще бъде осигурено командването, осигурено и финансирано изпълнението, кой ще наблюдава за спазването на примирието и други подробности, които вече са вписани в документи, а не са само на думи.

Те ще бъдат подписани и подготвени за ратификация в държавите, където има такова изискване, за да може веднага след края на войната в Украйна да бъдат разположени военните контингенти, уточни още Зеленски. Има двустранни споразумения за сигурност между САЩ и Украйна, стана ясно от думите му. 

САЩ имат готовност да се включат с мониторинга на изпълнението на мирното споразумение, както и да осигурят "сдържането" на повторна руска агресия, каза украинският лидер. Във френската столица присъстваха Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които са част от преговорния екип на Белия дом за Украйна. Според публикации във френското издание Le Monde първоначално е бил очакван държавният секретар Марко Рубио, който обаче е възпрепятстван да пътува заради кризата във Венецуела.

Основната защита на Украйна ще бъде на украинската армия, чиято численост от 800 хил. души ще бъде запазена, а френският и британският контингент ще имат допълваща роля, обясни още Зеленски. Обсъдени са в пълни подробности необходимото въоръжение, какво е на склад и какво може и трябва да бъде произведено. 

Българският премиер в оставка Росен Желязков също участва в срещата в Париж. От пресслужбата на кабинета съобщиха, че България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в частта "Безопасност по море" с Румъния и с Турция. Ще бъдат запазени зоните, в които страните оперират и към момента в мисията за прочистване на Черно море от морски мини. "Участието ни ще бъде в онези сфери и аспекти, в които България има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност", допълни Желязков след разговорите във френската столица.

Еманюел Макрон съобщи още, че са дискутирани и възможностите за възстановяване на Украйна, в които се включват САЩ и европейските съюзници на Киев.

Последна актуализация: 22:37 | 06.01.26 г.
мирни преговори войната в Украйна Володимир Зеленски Еманюел Макрон
Коментари

3
rate up comment 2 rate down comment 1
гъбко
преди 1 час
сиреч , догодина рассияните ще обявяват пабеда . Са коффти че ще е без Купянск , и Покровск , и Добропикя ... ама кой ще ти гледа в жегата . Само легендите за бидетата ще останат ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 7
mr. Yoda
преди 1 час
До: cyclop .. 200%
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 6
cyclop
преди 2 часа
"желаещи" са управничетата, месото ще е насила
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
