"Коалицията на желаещите" ще прати войски в Украйна, САЩ дават "възпиращ фактор"

"Коалицията на желаещите" ще разположи международен контингент в Украйна. Това съобщи френският президент Еманюел Макрон, който заедно с британския премиер Кийр Стармър председателства лидерската среща на коалицията в Париж. "Всички в коалицията споделяме едно желание - мир. Мирът в Украйна, мирът в Европа, който е дългосрочен и устойчив", допълни още френският президент.

В срещата участваха лидерите на 27-те европейски държави, членове на НАТО, включително и Турция, както и Япония, Австралия и Нова Зеландия, посочи украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в разговорите е изготвена рамката на гаранциите за сигурност - кои държави и как ще участват в осигуряването на сигурността по суша, въздух и море, как ще бъде осигурено командването, осигурено и финансирано изпълнението, кой ще наблюдава за спазването на примирието и други подробности, които вече са вписани в документи, а не са само на думи.

Те ще бъдат подписани и подготвени за ратификация в държавите, където има такова изискване, за да може веднага след края на войната в Украйна да бъдат разположени военните контингенти, уточни още Зеленски. Има двустранни споразумения за сигурност между САЩ и Украйна, стана ясно от думите му.

САЩ имат готовност да се включат с мониторинга на изпълнението на мирното споразумение, както и да осигурят "сдържането" на повторна руска агресия, каза украинският лидер. Във френската столица присъстваха Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които са част от преговорния екип на Белия дом за Украйна. Според публикации във френското издание Le Monde първоначално е бил очакван държавният секретар Марко Рубио, който обаче е възпрепятстван да пътува заради кризата във Венецуела.

Основната защита на Украйна ще бъде на украинската армия, чиято численост от 800 хил. души ще бъде запазена, а френският и британският контингент ще имат допълваща роля, обясни още Зеленски. Обсъдени са в пълни подробности необходимото въоръжение, какво е на склад и какво може и трябва да бъде произведено.

Българският премиер в оставка Росен Желязков също участва в срещата в Париж. От пресслужбата на кабинета съобщиха, че България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в частта "Безопасност по море" с Румъния и с Турция. Ще бъдат запазени зоните, в които страните оперират и към момента в мисията за прочистване на Черно море от морски мини. "Участието ни ще бъде в онези сфери и аспекти, в които България има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност", допълни Желязков след разговорите във френската столица.

Еманюел Макрон съобщи още, че са дискутирани и възможностите за възстановяване на Украйна, в които се включват САЩ и европейските съюзници на Киев.