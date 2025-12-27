Какво да очакваме от хуманоидните роботи през 2026 г.?

Хуманоидните роботи са една от най-обсъжданите технологични теми през 2025 г. и се очаква да останат във фокуса на вниманието и през 2026 г. Анализатори предупреждават обаче, че ентусиазмът на инвеститорите все още рискува да надмине възможностите в реалния свят, пише Investing.com.

Икономистите от Morgan Stanley твърдят в неотдавнашна бележка, предназначена за клиенти, че макар напредъкът да е осезаем, има огромна разлика между привличащите вниманието демонстрации и мащабируемото, полезно внедряване на хуманоидните роботи в бизнеса.

Според анализаторите ентусиазмът в краткосрочен план вероятно ще се засили допълнително в началото на следващата година. Сред ключовите катализатори е потенциалното представяне на Optimus Gen 3 на Tesla, напредъкът в изкуствения интелект и хардуера и нарастващата вероятност поне една голяма технологична или компания от сферата на изкуствения интелект официално да навлезе в роботиката.

Наблюдатели на пазара посочват, че компаниите, които търсят нови пазари, за да оправдаят оценките, които се основават на изкуствения интелект, все повече се насочват към физическия изкуствен интелект и хуманоидите.

Те предупреждават обаче, че вълнението „вероятно ще идва на вълни“ и следващият етап ще е обусловен от комбинацията от осъзнаване на трудностите при разработването на физически модели на изкуствен интелект, производствени препятствия и оттегляне на стартиращи играчи.

През 2026 г. въпросът за автономността ще заеме централно място. Morgan Stanley подчертава, че автономността на хуманоидите остава изключително трудна и че на повечето демонстрации трябва да се гледа с повишено внимание.

„Ако една хуманоидна демонстрация не е изрично рекламирана като автономна, трябва да се предположи, че става въпрос за телеоперации“, казват анализаторите. Те подчертават, че телеоперациите са необходима стъпка за обучение и събиране на данни, а не сами по себе си червен флаг.

Те смятат, че 2026 г. не бива да се разглежда като годината, в която напълно автономните хуманоиди внезапно ще станат нещо обичайно.

Политиката е друг важен фактор, който трябва да се следи. От Morgan Stanley посочват съобщения, според които администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля мерки за ускоряване на домашната роботика, като мерките включват евентуално и специален указ.

Дори без конкретни резултати, банката очаква продължаващи сигнали за подкрепа, насочени към насърчаване на частните инвестиции и технологичното развитие.

В Китай политическият импулс изглежда по-затвърден и роботиката се посочва като приоритетна област в препоръките, свързани с 15-ия петгодишен план за развитие на страната. Анализаторите отбелязват, че производственото предимство на Китай разширява разликата със САЩ с ускоряващи се темпове.

Във втората по големина икономика в света над 150 компании вече са активни в хуманоидната роботика, въпреки ограничените доказани случаи на употреба. Китайски представители публично предупреждават за необходимостта от балансиране на скоростта с риска от „балон“. Това послание Morgan Stanley вижда като предвестник на по-голямо разграничение между печеливши и изоставащи, тъй като роботите излизат от лабораториите и преминават към работа в реални условия.

От Morgan Stanley призовават инвеститорите „да гледат по-голямата картина“, като отбелязват, че „има значителна разлика между робот, който танцува, и робот, който може да върши полезна работа в голям мащаб“.