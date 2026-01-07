Израел набра 6 млрд. долара от първата продажба на дълг след примирието в Ивицата Газа

Израел набра 6 млрд. долара от първата си продажба на облигации на световните пазари след прекратяването на огъня в Ивицата Газа преди близо три месеца.

Предлагането на 5-, 10- и 30-годишни облигации е привлякло около 36 млрд. долара поръчки от международни инвеститори, съобщава Министерството на финансите на страната в изявление, цитирано от Bloomberg.

Най-дългосрочната облигация предоставя 6,11% доходност, или 1,25 процентни пункта над 10-годишните американски книжа. Десет- и петгодишните облигации са със спредове от съответно 1% и 0,9%.

Ценообразуването е с до 0,3 процентни пункта под първоначалните насоки, дадени от банките, които са управлявали пласирането, благодарение на голямото търсене от фондове по целия свят.

Резултатът отразява „връщане към нивата на спред отпреди войната и показва високо доверие на инвеститорите в израелската икономика“, казва Яли Ротенберг от финансовото министерство.

Продажбата е предшествана от срещи с десетки инвеститори от САЩ, Европа и Азия, според служител на израелското Министерство на финансите, пожелал анонимност.

Ротенберг добавя, че инвеститори от около 30 държави, включително членове на Авраамовите споразумения, са се включили в предлагането. Съгласно споразуменията, водени от САЩ, които влязоха в сила през 2020 г., Израел формализира отношенията си с няколко държави, включително Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Бахрейн.

Връзките бяха силно обтегнати от опустошението в Ивицата Газа. Израел се надява отношенията да се подобрят с прекратяването на огъня и че повече арабски държави ще се присъединят към споразуменията.

Bank of America, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. са управлявали предлагането.

Израел обикновено продава доларови облигации само веднъж годишно и за последно излезе на световните пазари през февруари 2025 г., когато набра 5 млрд. долара с продажбата на 5- и 10-годишен дълг. Израелският представител уточнява, че 30-годишният дълг е добавен към последния аукцион в отговор на търсенето от страна на инвеститорите.

Двугодишната война на Израел срещу групировката „Хамас“, която се разпространи на други фронтове, включително Иран и Ливан, увеличи разходите за отбрана и принуди правителството на премиера Бенямин Нетаняху да изтегли рекордни заеми на стойност почти 280 млрд. шекела (89 млрд. долара) през 2024 г. предимно от местните пазари.

През миналата година заемите на страната вероятно са за над 200 млрд. шекела.

Петгодишните суапове за кредитно неизпълнение на Израел, които някои трейдъри използват, за да застраховат инвестициите си в случай на неизпълнение по задълженията, наскоро паднаха до под 70 базисни пункта, след като достигнаха пик от около 165 пункта през 2024 г. Те все още са над нивата отпреди войната (под 60 базисни пункта), но централната банка посочва спада им като ключов показател за нарастващото доверие на инвеститорите в Израел.

Кредитният рейтинг на Израел беше понижен от рейтинговите компании за първи път в историята след избухването на войната в Ивицата Газа през октомври 2023 г. Оценката все още е в рамките на инвестиционния клас – Moody's Investors Service присъди на страната рейтинг Baa1, а S&P Global Ratings – A.