Петролът поевтинява, след като Тръмп заяви, че Венецуела ще предостави суровина на САЩ*

Цената на петрола продължава да спада, след като Вашингтон предприе мерки за по-голям контрол над петролната индустрия на Венецуела, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че страната ще предаде милиони барели „черно злато“ на САЩ, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,29% до 59,92 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1,68% до 56,17 долара за барел.

Временните власти на Венецуела ще предадат на САЩ до 50 млн. барела „висококачествен, санкциониран петрол“, написа американският президент в публикация в социалните мрежи. Запасите ще бъдат продадени, а приходите ще бъдат в полза и на двете страни, каза той.

Отделно ABC съобщи, че администрацията на Тръмп е казала на временния лидер на Венецуела Делси Родригес, че нейното правителство трябва да си сътрудничи изключително със САЩ по отношение на доставките на петрол и да дава предимство на страната при продажбите. САЩ изискват Каракас да намали връзките си с Китай, Русия, Иран и Куба, съобщи ABC. Това би означавало пълно политическо пренареждане за страната.

Цената на „черното злато“ загуби позиции от началото на новата година, след като претърпя най-тежката си годишна криза от 2020 г. насам. В допълнение към опасения за глобален излишък след увеличаването на доставките, пазарът продължава да преглъща последиците от свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от американските сили, докато инвеститорите преценяват какво означава това за износа на петрол и енергийната индустрия на страната.

„Фундаменталната перспектива остава меча, което предполага, че има потенциал за по-нататъшно понижение“, заяви Уорън Патерсън, ръководител на отдела за стратегия за суровините в ING Groep NV. Мярката на САЩ намалява риска да се наложи Венецуела да намали производството си поради ограничения в складовите мощности, което понижава опасенията от прекъсване на доставките, добави той.

Венецуела някога беше водеща петролна държава, но производството ѝ е спаднало през последните две десетилетия и сега тя генерира 1% от световните доставки. Преди залавянето на Мадуро САЩ наложиха частична морска блокада на танкерите, акостиращи в страната, което доведе до запълване на местните складове и затваряне на някои нефтени кладенци.

Chevron е единствената голяма американска компания, която оперира във Венецуела със специално разрешение от САЩ, и продължава да товари суров нефт. Цялото количество нефт отива в рафинерии в САЩ, включително Valero Energy и Marathon Petroleum.

Trafigura Group и други търговци ще проведат преговори със САЩ за това как да се върнат към закупуването на венецуелски петрол, като Тръмп ще се срещне с енергийни мениджъри в Белия дом през следващата седмица. Президентът заяви, че американските компании ще похарчат милиарди за възстановяването на индустрията на страната.

По отношение на данните, Американският петролен институт публикува смесена картина на запасите на САЩ. Докато националните резерви от суров петрол са спаднали с 2,8 млн. барела през миналата седмица, данните сочат нарастване с повече от 4 млн. барела както на бензина, така и на дестилатите. Официалните правителствени данни се очакват по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.