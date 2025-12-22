Десет изненади, които биха могли да повлияят на световните пазари през 2026 г.

"Историята е пълна с изненади, както и бъдещето.“ (Джордж Буш)

Десет изненадващи събития биха могли да повлияят на финансовите пазари и световната икономика през 2026 г. Това не са прогнози, а потенциални макроикономически, геополитически или пазарни събития, които не се очакват от финансовите пазари, обобщени от Investing.com.

Изненадите през 2025 г.

Преди да погледнем към 2026 г., нека обобщим изненадите, които оформиха 2025 г.

Тръмп 2.1

Със завръщането си в Белия дом Доналд Тръмп наложи широкообхватни митá, най-високите от които бяха срещу Китай, но нарастващите опасения за разходите за живот го принудиха да преосмисли мярката. До средата на 2025 г. той възобнови търговските преговори и оттегли част от митата. Китайските акции за кратко си възвърнаха интереса на американските инвеститори.

Германия настоя за фискални стимули

Коалицията, водена от ХДС, облекчи дълговата спирачка и предложи пакет на стойност 500 млрд. долара, но Германия все пак избегна емитирането на еврооблигации. Публичният дълг се повиши от 62,2% от БВП през 2024 г. до очаквани 63,5% през 2025 г. Номиналният БВП обаче нарасна със само 0,2%, според Европейската комисия (ЕК).

Близка до нулата инфлация в Швейцария

Инфлацията в еврозоната е 2,2%, а ключовият лихвен процент на ЕЦБ е 2%. В Швейцария инфлацията се забави до 0% през ноември, но Швейцарската централна банка не се върна към отрицателни лихвени проценти.

Тръмп и Мъск - от най-добри приятели до врагове

Публичният разрив между президента на САЩ Доналд Тръмп и милиардера Илон Мъск беше широко очакван. Отношенията им станаха напрегнати в средата на 2025 г. след поредица от политически несъгласия. Мъск се дистанцира от DOGE и се фокусира върху Tesla, SpaceX и xAI. Въпреки това няма доказателства, че правителството на САЩ е намалило подкрепата или преразгледало договорите с Tesla или SpaceX. Акциите на Tesla отчитат ценови ръст от 14% от началото на годината.

Ето и истинските изненади - тези, които никой не очакваше:

Златото е изявеният актив на 2025 г., като цената му достигна нов исторически връх от 4355 долара за тройунция. Това е най-доброто годишно представяне на благородния метал от 1979 г., поскъпвайки с 62,14% от началото на годината.

Япония напълно излезе от контрола на кривата на доходността, но йената продължи да отслабва.

Кредитният рейтинг на Франция беше понижен двукратно през 2025 г., първо от Fitch, след това от S&P.

САЩ преживяха най-дългото спиране на работата на правителството в историята на страната.

Gemini на Google изпревари ChatGPT на OpenAI в множество сравнителни класации, което преоформи очакванията за лидерство в AI сектора.

Какво може да се случи през 2026 г.

Първа изненада: Повечето американски мита да бъдат премахнати

Победата на Тръмп на президентските избори през 2024 г. и неотдавнашните изборни победи на демократите са свързани с недоволството на избирателите от нарастващата цена на живота. Това се превърна в доминиращ политически въпрос.

Частните компании междувременно приеха подход на "изчакване". Те отлагат големи американски инвестиции до след междинните избори през 2026 г., защото не искат да ангажират милиарди само за да видят как търговските правила се променят малко по-късно.

Тази пауза тежи на американската икономика и повишава шансовете за загуба на републиканците на междинните избори. Тръмп разбира какъв е залогът. Ако републиканците загубят междинните избори, един контролиран от демократите Конгрес почти сигурно ще се придвижи към отмяна на неговата митническа стратегия, а вероятно и към серия от опити за импийчмънт на президента.

Републиканците признават финансовия натиск върху домакинствата и разбират, че митата се отразяват директно на цените. Това ги кара да желаят да избегнат всяко усещане за икономическо отслабване преди междинните избори. Тези опасения биха могли да тласнат администрацията към неотложни търговски преговори.

В тази среда "приемливи" търговски споразумения стават правдоподобни с Канада, Мексико, Бразилия и Индия, дори ако "нямат съдържание", като тези, постигнати по-рано с Великобритания, ЕС и Япония.

Общата посока би била намаляване на митата – ход, широко разглеждан като подкрепящ растежа. Пазарите биха приветствали промяната и удължили ралито на акциите.

Втора изненада: Кевин Уорш оглавява Фед и пазарите го обикват

Изненадващо ще бъде Кевин Уорш да бъде назначен от Тръмп за управител на Федералния резерв пред Кевин Хасет.

Втората изненада ще е неговото назначение да се възприеме положително от пазара. Вместо да се фокусират върху риска от загуба на независимост на Федералния резерв, инвеститорите могат да приветстват перспективата за нова подкрепяща растежа парична политика на американската централна банка.

Пазарите постепенно стигат до заключението, че въпреки че президентът назначава управителя на централната банка, страховете от пълен контрол на Тръмп върху Фед не са особено основателни. Тръмп ще номинира и четирима от седемте членове на Съвета на управителите, който определя лихвите, но има още петима гласуващи членове, които не са негови номинации. Това означава, че институцията остава независима, за разлика от централните банки в Китай или Япония.

Ако Уорш оглави Фед, очакваният фокус върху растежа на неговата политика ще донесе три промени, които пазарите бързо ще приветстват. Първо, вероятно новото ръководство ще намали краткосрочните лихви по-бързо и по-дълбоко, за да стимулира икономиката.

Второ, новият Фед се очаква да толерира малко по-високо ниво на инфлация.

Важно е да се отбележи, че Уорш се счита за опитна фигура със силно разбиране на финансовите пазари, рязък контраст с възприеманата непопулярност и "арогантност" на Джером Пауъл, според инвеститорите.

Ако пазарът приветства Уорш, американските активи ще продължат с ралито, а капиталовите потоци в страната ще достигнат рекордни нива.

