Индийското правителство иска седмични отчети от рафинериите за покупки на руски петрол

16:11 | 02.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Индийските власти са изискали седмични отчети от рафинериите за покупката на петрол от Русия и от САЩ, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Правителството иска да има навременна и надеждна информация от индустрията, която да покаже в хода на търговски преговори със САЩ.

Агенцията обръща внимание, че индийската статистика официално отчита покупките на петролните компании - държавни и частни, на месечна база. За първи път властите изискват седмични отчети. От Министерството на петрола в страната не коментират информацията.

През есента Вашингтон наложи 50% мита върху вноса на индийски стоки заради увеличените покупки на руски петрол. САЩ настояват Ню Делхи да спре да купува суровината, за да бъдат ограничени приходите в бюджета, които Москва използва за войната в Украйна.

Заради наложените санкции от Запада руският сорт "Уралс" се търгува с големи отстъпки, надхвърлящи 20 долара от цената на референтния за повечето петролни договори сорт "Брент". Цената му в обедната сесия на 2 януари се върти около нивото от 60 долара за барел. По-тежкият руски сорт ESPO, който е предпочитан от индийските рафинерии, е с малко по-висока цена от сорта "Уралс", но също се предлага с големи отстъпки.

Индия не отрича, че продължава да купува руски петрол, но само от компании, които не са под западните санкции. Откакто "Лукойл" и "Роснефт" бяха поставени под санкции руският петрол обикновено се предлага от малки, непознати досега компании. 

През есента американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е получил уверение от Индия, че ще спре да купува руски петрол. Индийският премиер Нарендра Моди обаче не потвърди това, а в страната заявяват, че доставките на евтин петрол са ключови за икономиката. Няма и и данни правителството да е наредило на рафинериите да не купуват петрол от Русия.

Въпреки това през декември доставките са намалели съществено до 1,2 млн. барела дневно, спрямо пика през юни от 2 млн. барела дневно. Желанието на Ню Делхи е да покаже, че доставки намаляват до под 1 млн. барела на ден, за да получи отстъпки от САЩ по отношение на митата, отбелязват източниците на Ройтерс.

Последна актуализация: 16:11 | 02.01.26 г.
руски петрол икономиката на Индия търговски войни санкции срещу Русия
