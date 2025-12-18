Непоискани танкери с руски петрол се трупат край бреговете на Китай

Все повече кораби, натоварени с руски петрол сорт Уралс, се трупат край бреговете на Китай с надеждата, че независими рафинерии ще ги приберат, тъй като търсенето от Индия намалява заради американските санкции.

Най-малко пет кораба, превозващи около 3,4 млн. барела, изчакват в Жълто море към сряда – двойно на обема от миналата седмица и най-високото равнище за този сорт в региона от над пет години насам, според данни на Kpler, цитирани от Bloomberg. Танкерите се намират в близост до провинция Шандун, където са и повечето частни китайски рафинерии.

Натрупването на барели с Уралс край Китай е уникална ситуация, която международните петролни трейдъри наблюдават отблизо. По-голямата част от руския износ на сорта, която се товари от пристанища в западната част на страната, обикновено отива в Индия. Китайските рафинерии не са обичайните купувачи, тъй като предпочитат суровина от руския Далечен изток, която е по-богата на дизел, а и е на много по-близко разстояние до тях.

Приблизителното разположение на корабите. Изображение: Bloomberg LP

Нарастващият американски контрол върху петролните потоци от Русия за Индия, както и санкциите срещу водещи производители като „Роснефт“ и „Лукойл“ през последните седмици накараха продавачите на Уралс да търсят нови купувачи в Източна Азия. Очаква се индийският внос на руски петрол да намалее до 800 хил. барела на ден този месец, според местни власти, спрямо върха от 2 млн. барела на ден през юни.

Има „значителни обеми Уралс, търсещи нов дом“, тъй като индийски купувачи като Reliance Industries стоят настрана, коментира Мую Сю, старши петролен анализатор на Kpler. Руските продавачи са намалили цените на сорта Уралс за Китай до по-ниски равнища дори от иранския петрол, който привлича силен интерес от рафинериите в Шандун, коментира още тя.

На този етап не е ясно дали товарите, трупащи се край бреговете на Китай, са били продадени, или все още са на пазара. Възможно е танкерите да поемат на дългия път от руския запад, без преди това да са си осигурили купувач. Китай е очевидната алтернативна дестинация за суровината, но Индонезия, където има възможност за съхранение на суша, също е потенциален пазар.