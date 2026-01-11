Защо 2026 г. може да се окаже годината на анти-AI маркетинга?

Все по-трудно е да игнорираме хаоса, генериран от изкуствения интелект, който се е промъкнал в интернет, пише CNN.

Ежедневната работа с изкуствен интелект обикновено се свежда до генериране на клипове с котки с големи очи или на кучета, които реагират като хора. Но тези видеа стават все по-сложни, създавайки криза на доверието дори сред онези от нас, които са израснали с интернет и се смятат за експерти или поне за прилични наблюдатели на фалшиви новини и други неправдоподобно интернет съдържание.

Обичайните индикации – неестествено осветление, неловко изобразени ръце, несъответстващи фонови изображения – до голяма степен са изгладени.

Едно небрежно превъртане в TikTok вече се усеща като тест: Забелязахте ли фалшивото видео или изгледахте два пъти онова видео със зайчета, подскачащи на батут?

Не е приятно да бъдеш измамен. И някаква подобие на обратна реакция вече е започнала.

Миналия месец радио гигантът iHeartMedia пусна слоган „гарантирано човешко“, обещавайки на потребителите, че няма да използва „генерирани от изкуствен интелект личности“ или да пуска генерирана от изкуствен интелект музика.

Проучване на аудиокомпанията, базирана в Сан Антонио, установи, че 90% от слушателите ѝ – дори тези, които използват инструменти с изкуствен интелект – искат медиите им да са създадени от хора.

„Важно е за нас, като маркетолози, да помним, че се намираме в много деликатна позиция в рамките на едно бурно време, както за Америка, така и за света“, посочва Боб Питман, главен изпълнителен директор на iHeartMedia. „Потребителите не търсят просто удобство – те търсят смисъл“, добавя той.

iHeartMedia не е единствена в тази битка. По-рано този месец редакторите на The Tyee, независим новинарски сайт в Канада, публикуваха решението си да приемат политика без изкуствен интелект, заявявайки, че няма да публикуват „журналистика, написана или генерирана от изкуствен интелект“.

В Холивуд, където изкуственият интелект често се възприема като екзистенциална заплаха, някои представители на развлекателната индустрия наблягат на това твърдение пред публиката. „Това шоу е направено от хора“, гласят надписите на Pluribus, популярен сериал на Apple TV от създателя на Breaking Bad (в България издаден като „В обувките на Сатаната“) Винс Гилиган. Други активно подкрепят Тили Норууд, генерираната от изкуствен интелект „актриса“, чиито създатели се кълнат, че Тили е по-скоро дигитален експеримент, а не опит да се заменят човешките актьори.

В Pinterest прегръдката на компанията към изкуствения интелект отчуждава най-отдадените ѝ потребители. А в целия Ню Йорк рекламите в метрото за носимото устройство за запис с изкуствен интелект, известно като „Приятел“, са обект на безмилостен вандализъм.

Една художничка била толкова отегчена от упадъка на интернет, че създала Slop Evader, разширение за браузър, което филтрира уеб търсенията, за да включва само резултати отпреди ноември 2022 г. - преди пускането на ChatGPT.

Засега съпротивата срещу изкуствения интелект е нищожна в сравнение с онази част от корпоративна Америка, която е убедена, че това е бъдещето на цялата икономика. В крайна сметка ще трябва да видим дали експериментите в анти-AI маркетинга ще донесат реална възвръщаемост.

Но колкото повече Wall Street и корпоративните лидери изразяват одобрение към изкуствения интелект и неговия безграничен потенциал за повишаване на производителността и дори креативността, толкова повече хора ще го възприемат като капан.

Досегашният ни опит с чатботове и генераторите на изображения е смесен. Да, понякога чатботът е по-добър от типичното търсене в мрежата, когато имате нужда от препоръки за пътуване. Но той е и генератор на дийпфейк, който може бързо да разпространява дезинформацията.

Потребителите и творците може би се оплакват от злоба. Или, може би, предпочитат някои неща, все още направени от човешки ръце.