Кои европейски държави създават собствен изкуствен интелект?

Три години след като OpenAI пусна ChatGPT и направи изкуствения интелект (AI) масово достъпен, няколко европейски държави разработват собствени държавни системи, пише Euronews.

Суверенният изкуствен интелект представлява способността на дадена държава да разработва, хоства, внедрява и управлява AI системи, създадени на нейна територия за нейните граждани, вместо да зависи от чужди системи или облачни юрисдикции.

Европейският парламент (ЕП) призна в доклад от юни, че Европейският съюз (ЕС) „в момента е силно зависим от чужди технологии“, по-специално от американски такива, което пречи на блока да има свои технологични шампиони. Според доклада зависимостта на Европа „вероятно ще продължи“ заради скорошната инвестиция на САЩ от 500 млрд. долара в национален изкуствен интелект.

ЕС сигнализира, че за да възстанови предимството си, трябва да инвестира в изследвания и да разработва нови системи. Това е моментът, в който националните правителства могат да се намесят.

Няколко държави на Стария континент вече изграждат свои собствени AI системи. Ето какво е разработено до момента.

Германия

Германия е най-новата държава, която обяви собствен план за изкуствен интелект, наречен Sovereign Open Source Foundation Models (SOOFI).

SOOFI е опит за изграждане на фундаментален „разширен AI“ с отворен код, който може да бъде адаптиран от други компании за разработка на AI продукти, според германското правителство.

„Със SOOFI полагаме основата за следващото поколение европейски AI модели - суверенни, мощни и изцяло в европейски ръце“, казва Волфганг Нейдл, професор в университета „Лайбниц“ в Хановер - едно от висшите учебни заведения, участващи в проекта.

„Големите AI модели, които уважават европейските ценности, са от съществено значение за изграждането на доверие в технологията, особено в чувствителни области като образование, медицина, администрация и производство“, добавя той.

Телевизионната компания Deutsche Telekom и T-Systems обявиха, че целта е SOOFI да има 100 млрд. параметри, които регулират поведението на модела.

И двете компании предоставят техническа подкрепа за големия езиков модел в една от техните AI фабрики. За обучението на модела Deutsche Telekom ще използва около 130 чипа NVIDIA и над 1000 графични процесора (GPU), които ще бъдат налични до март следващата година.

TU Darmstadt, един от университетите, участващи в проекта, заяви, че SOOFI ще определя и какво е необходимо за изграждане на експертиза във всяка област на разработката на големи AI модели - от събиране и подготовка на данни до създаване и обучение на софтуера.

Швейцария

През септември Швейцарската инициатива за AI обяви, че стартира Apertus - първият многоезичен езиков модел на страната.

Apertus (лат. „отворен“) позволява на изследователи, професионалисти и обществеността да персонализират модела според конкретните си нужди.

Разработчиците казват, че всичко около модела е отворено за използване - включително архитектурата за обучение, наборите от данни и параметрите, които учат модела как да интерпретира данни.

Apertus е качен на Public AI - онлайн портал за достъп до суверенни модели, така че хората по света да могат да използват модела.

Швейцарската инициатива за AI съобщи, че ще изследва и модели за специфични области като право, климат, здравеопазване и образование.

„Това е само началото“, казва Антоан Боселут, един от ръководителите на проекта. „Стремим се към дългосрочен ангажимент към суверенни, отворени AI системи, които служат на хората по целия свят“, посочва още той.

Полша

През февруари Полша стартира своя голям езиков модел Polish Large Language Model (PLLuM).

PLLuM е „направен конкретно за спецификите на полския език“, така че всички проекти за изкуствен интелект в областта на говора и писането ще могат да „се справят отлично с предизвикателствата на склонението и сложния синтаксис“, се посочва в правителствено изявление.

Правителството предполага, че PLLuM моделите могат да се превърнат в изкуствен интелект, който да помага за писане на текстове и имейли, обобщаване на документи, подготовка на ученици за уроци, генериране на съдържание за чатботове, планиране на пътувания и други.

Дариуш Стандерски, заместник-министър по дигиталните въпроси, определи PLLuM като „инвестиция в дигиталната държава“.

PLLuM ще бъде разширен до Hive AI - система, която ще се интегрира в публичната администрация и ще подпомага развитието на „националната AI екосистема“. Това означава, че обществеността ще има достъп до виртуален асистент за информация и „интелигентен“ офис асистент за автоматизиране на обработката на документи.

Испания

През януари Суперкомпютърният център на Барселона (BSC) стартира Alia - „първата европейска отворена и многоезична инфраструктура“, която ще разработва „AI за обслужване на хората“.

BSC е разработил Alia с помощта на суперкомпютъра MareNostrum 5, който може да извършва 314 квадрилиона изчисления в секунда.

Alia предоставя отворена база данни с ресурси - набори от данни, езикови модели и инструменти за интеграция на испански, баски, каталонски и галисийски, които ще помогнат на стартъпи да изграждат собствени модели.

Испанската агенция за надзор на изкуствения интелект (AESIA) заяви, че Alia ще бъде развит и като чатбот за данъчната агенция и ще бъде интегриран в приложение, което ще може лесно да диагностицира сърдечна недостатъчност.

Проектът Alia се базира и на друга инициатива - Ilena, която създаде над 100 AI ресурса на испански, баски, каталонски и галисийски за използване от местни компании.

През 2020 г. правителството на Каталуния стартира пилотния проект Aina, който генерира компютърни модели на каталонски за компании, които искат да изграждат AI продукти като гласови асистенти, автоматични преводач или чатботове.

Нидерландия

През 2023 г. три неправителствени организации започнаха разработката на говорещия на нидерландски език отворен AI модел GPT-NL.

Уебсайт, посветен на проекта, описва GPT-NL като модел „за нидерландските език и култура: надежден, прозрачен, взаимен и суверенен“.

Консорциумът наскоро сключи договор с местни издатели чрез търговската организация NDP Nieuwsmedia и новинарската агенция ANP, за да използва техните статии за обучението на GPT-NL. В замяна издателите ще получават дял от печалбата на модела, когато бъде пуснат.

Проектът ще бъде с отворен код, което позволява на академични институции, изследователи и правителство да изпробват приложението му в здравеопазването, образованието и услугите. Потребителите, които не използват модела професионално, може да трябва да платят малка такса за достъп.

Обучението на модела започна през юни 2025 г., като се очаква първата версия да бъде налична до края на годината.

Португалия

От 2024 г. консорциум от португалски университети работи върху суверенен изкуствен интелект, наречен Amalia.

Nova School of Science and Technology, една от изследователските групи зад Amalia, заяви, че моделът може да отговаря на въпроси, да генерира код, да обяснява концепции, да обобщава текстове и да интерпретира информация на португалски и в местен контекст.

Бета версията на Amalia беше тествана през септември, а целта е публичното ѝ пускане да бъде през средата на 2026 г.

Правителството планира да използва този голям езиков модел за услуги на публичната администрация чрез онлайн портала си и в научни изследвания за помощ при анализ.

Местни медии съобщават, че Amalia няма да бъде достъпна като чатбот за обществеността, но кодът ѝ ще е с отворен достъп, за да могат други португалски компании да го използват за своите AI модели.

България

Може да се каже, че България се присъединява към нарастващия списък от европейски държави, разработващи собствен суверенен AI с лансирането на BgGPT. Моделът е създаден от INSAIT – Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет, академично-научно звено с публично финансиране и европейски грантове.

BgGPT е модел за изкуствен интелект, обучен специално да разбира, анализира и генерира текстове, въпроси, обяснения и идеи изцяло на български език. Създаването му беше обявено на 15 януари 2024 г., а за публично използване бе пуснат на 3 март 2024 г.

За разлика от глобалните AI платформи, които често са оптимизирани за английски и други основни езици, BgGPT е трениран върху специфична българска езикова база. Тя включва текстове от български уебсайтове, форуми, образователни материали, новинарски източници и дори социални мрежи.

Моделът е отворен за използване и адаптиране, специално обучен за българския език, което позволява на граждани, бизнеси и публични институции да използват AI, без да се разчита на чуждестранни платформи.