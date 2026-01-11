Доналд Тръмп е поръчал план за инвазия в Гренландия, но идеята не се харесва на военните

Американският президент Доналд Тръмп е поръчал на своите служби да изготвят план за инвазия в Гренландия, пише британското издание The Daily Mail, позовавайки се на свои източници. Според тях висши военни са против подобна операция и опитват да го отклонят от идеята. В Белия дом са ентусиазирани от действията във Венецуела и искат да си осигурят острова, преди реакция на Русия и Китай. Във Вашингтон се опасяват от бойни кораби и подводници, които могат да използват маршрути, минаващи покрай острова, за да стигнат до САЩ.

Критиците на плановете на Тръмп са категорични, че те няма да бъдат подкрепени от Конгреса и са в нарушение на международното право.

Британското издание посочва, че подобен ход ще означава и разпада на НАТО. Редица американски военни експерти вече предупредиха, че това ще бъде много по-сериозен удар за сигурността на САЩ, отколкото липсата на достъп до Гренландия.

Това би бил най-лошият възможен сценарий, но има и друга възможност - намиране на компромис, при който Дания дава пълен достъп до Гренландия, за да се защитят САЩ от Русия и Китай. Вашингтон и сега има достъп до острова и своя база с военни там. Подобен компромис може да бъде договорен на годишната среща на НАТО през лятото.

Според експерти заради вътрешната си публика Тръмп може да стартира "ескалиращия план" и плавно да премине към компромисния. По този начин той ще опита да увеличи подкрепата за републиканците преди изборите за Конгрес през есента.

Според Daily Mail ключова ще бъде реакцията на Великобритания - дали ще се присъедини към европейските си съюзници, или ще подкрепи САЩ. Американските военни имат подкрепата на Лондон в последните операции по арест на петролни танкери, нарушаващи блокдата на Венецуела.

Гренландия не иска да е нито американска, нито датска

В Гренландия са категорични, че "не искат да бъдат нито американци, нито датчани". В декларация пет водещи политически партии посочиха, че искат да бъдат гренландци. В страната са ядосани от публикация в Ройтерс, че американските власти обмислят да платят на всеки един жител на острова, за да го привлекат на тяхна страна. Обсъждат се суми между 10 хил. и 100 хил. долара.

"Неуважително е да мислиш, че можеш да купиш един народ", коментира пред Bloomberg Аая Кемниц, депутат от Гренландия в датския парламент. Тя е категорична, че няма сума, която да купи душата на гренландците, а на острова отбелязват, че техният начин на живот е съвсем различен от американския - живеем в хармония с природата, в общество със силни социални връзки. Опасенията са, че ставайки част от САЩ ще бъдат претопени местната култура, език и начин на живот. Дания е позволила самоопределение на инуитите, а езикът им е официален.

В Гренландия отдавна искат независимост от Дания - островът има широка автономност, но зависи от Копенхаген по отношение на отбраната и външната политика. Въпреки това повечето жители са на мнение, че отделянето от кралството трябва да е бавен процес и след това да бъдат независима държава. Идеята да бъдат част от САЩ не се споделя от 85% от хората, сочи проучване, направено през 2025 година.