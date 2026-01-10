Световните стокови пазари преминаха през волатилна седмица със смесени сигнали в енергийния, селскостопанския и металургичния сектор. Суровият петрол се възстанови силно след първоначалната слабост, цените на зърнените култури се стабилизираха след опасения, свързани с метеорологичните условия, а благородните метали се сблъскаха с технически насрещни ветрове от очакваното ребалансиране на индексите.

Това се посочва в седмичния анализ на Софийската стокова борса (ССБ), публикуван на сайта на оператора.

Суровият петрол демонстрира значителна волатилност в рамките на седмицата, повлияна главно от геополитическите развития и данните за запасите в САЩ. Американският лек суров петрол (WTI) се търгуваше между 56,16 и 58,41 долара за барел през седмицата, а сортът "Брент" в диапазона 60 - 63 долара за барел.

По-общата картина от началото на месеца показва спад на цената на суровия петрол с 3,58%, въпреки че цените се възстановиха в края на седмицата след първоначалните понижения, свързани със събитията във Венецуела.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка през март демонстрират стабилни ценови нива от 186 - 190 долара за тон в САЩ (CME) и 220 - 223 долара за тон в Европа (Euronext).

Пазарите на царевица плавно навлязоха в новата година, без резки промени в цените. Контрактите за март в Европа (Euronext) са на цени около 219 - 223 долара за тон, а в САЩ (CME) 174 - 175 долара за тон.

Захарта премина през волатилна седмица, белязана от първоначална слабост, последвана от техническо възстановяване, обусловено главно от опасения за излишък на доставки. Суровата захар (ICE No. 11) се търгуваше между 321 - 330 долара за тон, докато рафинираната захар (ICE No. 5) поевтиня от 435 долара за тон до 418 - 427 долара за тон, тъй като глобалният излишък продължи да оказва силно влияние върху цените.

На Лондонската борса за метали (LME) цените следваха тенденцията от края на 2025. Търговията на цветните метали премина по следния начин: цената на алуминия се движеше в диапазона 2990 – 3092 долара за тон, на медта достигна 12 500 - 13 269 долара за тон, на цинка 3106 - 3206 долара за тон, на никела беше 16 765 – 17 830 долара за тон, на оловото 2000 - 2024 долара за тон, а калаят се търгуваше на 44 200 – 44 675 долара за тон.

Търговията на ССБ в подкръг "Зърно" в първата седмица на новата година остава спокойна. Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е на ниво от 204,52 евро за тон (400 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница насипно на начална цена от 173,84 евро за тон (340,00 лева за тон).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлага се богат асортимент от консервирани храни: консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм (3,69 лева за килограм), зелен фасул на 1,13 евро за килограм (2,21 лева за килограм), свинско с боб на 1,76 евро за килограм (3,45 лева за килограм) и русенско варено на 2,88 евро за килограм (5,63 лева за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ сделки имаше за шевни тръби на 232,10 евро за метър (453,95 лева за метър), за фракция 0-4 мм на 11,76 евро за тон (23 лева за тон) и за фракция 0-40 мм на 11,25 евро за тон (22 лева за тон).