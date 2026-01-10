Индонезия временно спира AI асистента на X Grok

Индонезия обяви днес, че временното спира Grok – асистента, базиран на изкуствен интелект, на платформата X на Илон Мъск, след скандала с публикуваните порнографски изображения, предаде Франс прес.

„С цел да защити жените, децата и обществеността от рисковете, свързани с фалшиви порнографски съдържания, генерирани с помощта на изкуствен интелект, правителството временно блокира достъпа до приложението Grok“, посочва в изявление министърът на комуникациите и цифровите технологии на Индонезия Меутя Хафид, цитиран от БТА.

Междувременно Великобритания заплаши да блокира платформата Х заради неспазване на законите за онлайн безопасност. Министърът на технологиите Лиз Кендъл заяви, че би подкрепила такова решение на регулатора Ofcom.

Ofcom разглежда тази възможност, след като стана ясно, че чатът Grok съблича дигитално хора без тяхното съгласие, когато са тагнати под изображения, публикувани на платформата.

X ограничи използването на тази функция за изображения само до платените абонати.

От Даунинг стрийт посочват, че това е обидно за жертвите на сексуално насилие.

Мъск коментира, че британското правителство „търси всякакво извинение за цензура“, като подчертава, че не се разглежда забраната на други платформи, базирани на изкуствен интелект. В събота Мъск обвини британското правителство, че е „фашистко“. Той публикува таблица, в която се твърди, че Обединеното кралство има най-високия брой арести за коментари в социалните медии в света. В отделни публикации Мъск пише, че Великобритания иска да „потисне свободата на словото“ и определи страната като „затворнически остров“.

Британският министър Лиз Кендъл коментира, че „сексуалното манипулирането на изображения на жени и деца е отвратително“. „Аз и – по-важното, обществеността очакваме решението на Ofcom за следващите стъпки до няколко дни“, добавя тя.

Законът за онлайн безопасност „включва правомощието да се блокира достъпът до услуги в Обединеното кралство, ако те откажат да спазват законодателството на страната“, и „ако Ofcom реши да използва тези правомощия, ще има нашата пълна подкрепа“.

Правомощията на Ofcom съгласно Закона за онлайн безопасност включват възможността да поиска съдебна заповед, за да се предотврати трети страни да помагат на X да набира пари или да бъде достъпен във Великобритания, ако компанията откаже да се съобрази със законовите изисквания.

Използването на Grok за генериране на сексуализирани изображения без съгласие се осъжда от политиците от всякакъв спектър на Острова. Премиерът Киър Стармър го определи като „позорно“ и „отвратително“.

Различията им се изразяват по отношение на евентуална забрана на платформата X в страната. Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж например определя като „ужасно във всяко отношение“ генерирането на сексуализирани изображения и че X трябва да направи повече за това. Според него обаче идеята за забрана на X в Обединеното кралство е „откровено ужасяваща“ и атака срещу свободата на словото.

Либералните демократи призовават за временно ограничаване на достъпа до X в страната, докато тече разследването на платформата.

Grok е безплатен инструмент, който потребителите могат да маркират директно в публикации или отговори под публикации на други потребители, за да поискат конкретен отговор.

Инструментът все още може да редактира изображения в X, например чрез вградената функция „Редактиране на изображение“ или в отделното приложение и уебсайт. Направени са много заявки за редактиране на изображения на жени, за да бъдат показани по бельо.

Към петък сутринта Grok казва на потребителите, които са поискали промяна на качени в X изображения, че „генерирането и редактирането на изображения в момента са ограничени до платени абонати“. Някои публикации в платформата, видени от BBC News, предполагат, че само тези със синя отметка „проверено“ – ексклузивно за платения абонамент на X, са могли успешно да поискат редактиране на изображения от Grok.