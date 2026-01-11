Виетнам няма да се откаже от световната икономика

Стабилността на световната икономика е истинска изненада. Митата не доведоха до рецесията, от която се страхуваха всички, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп ги наложи през април. Някои от най-уязвимите държави не само се справят, но и се справят доста добре. Само вижте Виетнам, пише в материал колумнистът на Bloomberg Даниел Мос.

Дали става въпрос за отбита опасност или забавен ефект? Опитът на Виетнам ни казва много за търговската сага. Ако перспективите започнат да се влошават по осезаемо, ще го видим отрано там. Комунистическата нация е тясно преплетена със съдбата на глобалния капитализъм.

На хартия растежът би трябвало да е под обсада. Правителството прие стратегия за развитие, която се основаваше на привличането на вериги за доставки на дрехи, мебели и нискобюджетно производство, а след това започна да се насочва към технологиите. По този начин то взе пример от опита на Китай и любимците на развиващите се пазари от по-ранно поколение. Последва бързо нарастване на брутния вътрешен продукт и огромен тласък на жизнения стандарт, както и мащабен търговски излишък със САЩ, който обаче привлече неудобно внимание. Разликата е третата по големина след тази с Китай и Мексико.

Търговският дефицит на САЩ с Виетнам през последните над 20 години. Графика: Bloomberg LP

Такива едностранчиви търговски отношения нямаше как да останат без последствия вечно. Едно от оплакванията беше, че голям брой китайски стоки използват Виетнам само за транзитно преминаване по пътя към САЩ. Разбира се, преките инвестиции от огромния северен съсед са нараснали значително. И ако собствениците на фабрики от Запада са искали евтино място близо до Китай, но не и в страната, във Виетнам има много неща, които да им харесат.

Наложените от Белия дом през април мита, на теория, би трябвало да нанесат удар на този модел. Но Виетнам издържа. Износът е малко по-нисък в сравнение с прогнозите през ноември, но резултатите са впечатляващи: доставките за САЩ са се увеличили с 27% през първите 11 месеца на годината, достигайки рекордните 139 млрд. долара, според последните данни. Производството се е увеличило с 12% през ноември спрямо година по-рано. Икономическият растеж през третото тримесечие е бил крачка от годишната цел на Ханой от 10%; брутният вътрешен продукт (БВП) се е повишил с 8,2%, съответствайки на темпа на Индия и превръщайки нацията в шампион в Източна Азия. Виетнам все още изглежда като победител в търговската война - етикет, който получи още по време на първия мандат на Тръмп.

Страната не се нуждаеше от стабилна световна сцена, за да надмине съседите си, но би помогнало. Растежът в световен мащаб ще достигне 3% през 2025 г. и ще се забави леко до 2,9% през следващите 12 месеца, според последните прогнози на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за най-големите икономики. САЩ, които поеха от Китай ролята на главен носител на хаос, ще се справят добре, отбелязвайки 2% растеж. Прогнозите на Международния валутен фонд са подобни.

Наред с похвалите за гъвкавостта на световната икономика има и признаци, че растежът ще се забави. ООН отбелязва, че търговията със стоки и услуги ще достигне рекордните 35 трлн. долара тази година, което е увеличение с около 7% спрямо 2024 г. Най-голямата част от ръста е регистрирана през първата половина на годината заради по-ранен скок, приписван на складирането – компаниите трупаха запаси в очакване на тарифни шокове. Виетнам би трябвало да е спечелил от това.

Ханой постъпи разумно, като започна разговори с Вашингтон от самото начало. Митото бе договорено от първоначалните 46% на 20% - нивото, което в крайна сметка достигна по-голямата част от страните в Югоизточна Азия. То бе придружено от споразумение за ограничаване на транзитния пренос: движението на стоки, които са произведени предимно в Китай и се пренасочват през трети страни, като Виетнам, откъдето да отидат в САЩ. Това е трудно за постигане, когато се опитвате да станете незаменим за веригата за доставки. Малко продукти се произвеждат изцяло на едно място. Откъде произхожда най-значимият компонент и осигурява ли той основния характер на артикула?

С малко късмет забавянето няма да е дълбоко. Виетнам се нуждае от фабрики, за да продължи да функционира. Развитието на страната все още изостава от много други държави, които са навлезли в играта на нискобюджетното производство много по-рано, като Тайланд, Малайзия и Сингапур. Ханой иска да постигне статут на страна със среден доход в горния край на спектъра до края на това десетилетие. Трудно е да се постигне с намаляване на търговията.

Потребителите по целия свят се нуждаят от нещата, които Виетнам произвежда – от маратонки до мебели и компютри. За да прецените състоянието на световната търговия през 2026 г., погледнете как се движи експортният гигант от Югоизточна Азия. Съдбите им са свързани.