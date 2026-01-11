В еврозоната циркулират над 150 млрд. монети и всяка е законно платежно средство

Монетите в обращение в еврозаната са над 150 млрд., коментират от българската служба на Европейската комисия (ЕК). За разлика от банкнотите, които са идентични, всяка държава има собствен дизайн при центовете, допълват от там в публикация в социалните мрежи. Дизайнът на общите им страни е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. Националната страна на евромонетите обаче е специфична за всяка държава и представя изображение, избрано от страната, която ги емитира.

България избра символите, които стояха на българските монети, включително с надписа "стотинки".

На монетата от 1 евро на Гърция пък е изобразена сова - това е мотив от антична монета от 4 драхми. Ирландия е поставила келтска арфа на своите монети. На монетата от 1 евро на Хърватия е изобразена златка - името на дребния бозайник съвпада с името на старата национална валута - куна, на финландската монета има поен лебед, който е национален символ, а на германската - орел.

Франция е изобразила клонки от дъб и маслина в дърво на живота, символизиращо сила, стабилност и мир. На 1 евро от Австрия е изобразен Моцарт, а на белгийските - кралете ...

Символиката, избрала всяка държава, е различна, но всяка една от тези монети е законно платежно средства навсякъде в еврозоната, посочват още от ЕК. Според данни на Европейската централна банка (ЕЦБ) еврото се използва от 358 млн. европейци като тяхна национална валута.

Според оценките промяната в България преминава без сътресения и няма планове едномесечният срок за едновременно използване на лев и евро да бъде удължен след 31 януари. Това каза пред БНР Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото. Според него процесът тече гладко и до десетина дни вече ще има повече евро в обращение.

Преди ден от БНБ съобщиха, че от обращение вече са изтеглени към 46% от левовете.