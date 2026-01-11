Зимата идва за електромобилните амбиции на автомобилните концерни

Очаква се растежът на световните продажби на електромобили, задвижвани изцяло с батерии (EV) да се забави тази година, тъй като Китай намалява някои субсидии, Европа се колебае относно поетапното премахване на двигателите с вътрешно горене, а американските производители и политици загърбват сегмента, пише Bloomberg.

BloombergNEF очаква шофьорите да закупят 24,3 милиона броя BEV тази година, което е увеличение само с 12% спрямо обемите през 2025 г.

В САЩ производителите в автомобилния сектор са изправени пред „зима на електромобилите“ и ще трябва да се справят с няколко мрачни месеца, преди да започне очакваното съживяване на продажбите през 2027 и 2028 г., коментира Нейтън Нийз, анализатор от Boston Consulting Group.

Въпреки че дългосрочната траектория за BEV остава положителна, нищо не показва, че през 2026 г. ще има поводи за оптимизъм, добавя Нийз.

Решението на Ford Motor Co. от декември да поеме разходи в размер на 19,5 млрд. долара, свързани с мащабната реформа в бизнеса си с електрически превозни средства, включително преобразуването на водещия електрически пикап F-150 Lightning в хибридно превозно средство с удължен пробег, подчертава крехкостта на краткосрочните перспективи на сектора и слага край на серията от корекции в стратегиите за електрификация на компаниите извън Китай.

Оттеглянето на данъчните облекчения за потребителите в размер на до 7500 долара в САЩ след септември и намаляването на стандартите за икономия на гориво доведоха до срив на пазара на електрически превозни средства. Продажбите през декември са спаднали с 41% на годишна база, подчертавайки ефектите от тези промени.

Дори в Китай, най-големият пазар на електрически превозни средства в света, анализаторите очакват леко забавяне на растежа на продажбите, отчасти поради стесняването на правителствената подкрепа за индустрията. Пекин намали наполовина данъчните облекчения за електрически превозни средства за 2026 г., а програмата за замяна на стари автомобили ще включва нови ограничения. Властите критикуват ценовата война в пренаситения автомобилен сектор на страната и предприемат мерки срещу отстъпките.

„Китайското правителство определено се опитва да охлади ценовата война“, посочва Майкъл Дън, главен изпълнителен директор на Dunne Insights, калифорнийска консултантска фирма.

Ожесточената конкуренция доведе до това BYD Co., шампионът в производството на електрически превозни средства в Китай, да отчете най-слабия си годишен ръст на продажбите от 2020 г. насам, докато редица конкуренти, включително Geely Automobile Holdings Ltd. и Xiaomi Corp., започнаха да набират популярност. Автомобилните компании в страната също така отчитат бавен растеж, тъй като се опитват да се разширят на други пазари.

Очакава се ръстът при продажбите на електромобили по света да се забави до 12% през 2026 г. Източник: Bloomberg

Според прогноза на Bloomberg Intelligence, продажбите на електрически превозни средства в Китай се очаква да достигнат 15,6 млн. броя през 2025 г., което е с 27% повече спрямо предходната година. Прогнозите за 2026 г. показват ръст от едва 13%.

Производителите на автомобили в страната агресивно се възползват от експортните пазари, тъй като търсенето у дома намалява. През първите три тримесечия на 2025 г. китайските компании продадоха близо 1 милион електрически превозни средства в чужбина, което е с 54% повече спрямо обемите през 2024 г.

Автомобилните производители планират да продължат да разширяват продажбите си в чужбина през 2026 г. Само BYD се стреми да изнесе 1,6 млн.превозни средства, показва анализ на Citi.

Въпреки митата на Европейския съюз (ЕС) върху вноса на китайски електромобили, блокът остава водеща дестинация за тези коли. ЕС наскоро смекчи правилата за продажба на автомобили с двигател с вътрешно горене, което се очаква да доведе до забавяне при продажбите на BEV.

Въпреки че политиката за електромобили прави крачка назад, икономиката на сектора се подобрява. Достъпността е сред най-големите пречки пред приемането на електрическите превозни средства в САЩ, а цените на батериите - най-скъпата част от всеки такъв автомобил - са паднали с още 8% през 2025 г., показват оценки на BNEF.

„Производителите, които могат да намалят разходите и да предложат достъпни модели в най-желаните сегменти, вероятно ще отбележат устойчив ръст на продажбите“, коментира анализаторът на BNEF Джоу Хюе-лин

В САЩ се очаква производителите да представят няколко нови модела през 2026 г. с цени, далеч под редните за този пазар. Най-интересният сегмент в САЩ е този на средните по размер SUV модели, където цента е средно около 35 000 долара.

През 2026 г. ще има поне пет изцяло нови или значително обновени модела, които ще бъдат пуснати на пазара около тази ценова точка, включително Toyota C-HR BEV, Uncharted на Subaru, Kia EV3 и изцяло нов модел от стартъпа Slate Auto.