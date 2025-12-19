Бъдещето на автомобилите в Европа ще бъде електрическо въпреки отстъплението на ЕК

Предложението на Европейската комисия (ЕК) да се откаже от пълната забрана за продажба на нови бензинови и дизелови коли от 2035 г., което ще доведе до пълно премахване на емисиите на въглероден диоксид от европейския автомобилен пазар, дава на местните производители на автомобили повече време за продажба на хибриди, но в дългосрочен план електрическите превозни средства остават бъдещето на сектора, изтъкват анализатори и експерти от индустрията, цитирани от Ройтерс.

Във вторник ЕК публикува планове за отмяна на забраната за продажба на автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. след силно лобиране от страна на автомобилния сектор в региона. Това решение цели да помогне на индустрията да се конкурира по-успешно с бързо развиващите се китайски марки.

Плъгин хибридите, електрическите превозни средства с удължен пробег, които използват малък двигател с вътрешно горене за презареждане на батерията, и дори конвенционалните двигатели ще останат достъпни за потребителите след 2035 г.

Брюксел също така предложи нова категория малки електрически превозни средства с допълнителни регулаторни кредити за модели, произведени в Европа - отстъпки, за които анализаторите казват, че осигуряват голяма част от това, за което производителите на автомобили настояват.

„Комисията позволи на европейската автомобилна индустрия да направи избор и да има шанс да се конкурира“, коментира Фил Дън, управляващ директор на консултантската фирма Grant Thornton Stax. „Надяваме се, че това ще позволи на европейската индустрия да настигне китайската“ с конкурентни по отношение на разходите електрически превозни средства, добавя той.

Премиум марки като Mercedes и BMW ще имат повече време да внедрят в гамата си плъгин хибриди, преди да започнат да продават единствено изцяло електрически автомобили. С широка гама от по-малки модели като Fiat 500 и Clio, Stellantis и Renault би трябвало да се възползват от новата субсидирана категория малки електрически превозни средства за жителите на градовете на континента.

Позицията на ЕС е много различна от тази на САЩ, където президентът Доналд Тръмп оттегли подкрепата си за електрическите превозни средства.

Миналата година Брюксел наложи мита върху произведените в Китай електромобили, но не направи достатъчнo, за да спре марки като Changan да се разширят в Европа. BYD и други китайски компании избягват митата чрез внос на плъгин хибриди, а редица други базирани в Китай концерни продават модели с двигатели с вътрешно горене на редица пазари, включително Полша, където продажбите на електрически превозни средства остават скромни.

Преди решението на ЕК консултантската фирма AlixPartners прогнозира, че изцяло електрическите автомобили в Европа ще съставляват само 62% от продажбите до 2035 г., тъй като анализаторите ѝ не са убедени, че забраната може да бъде приложена ефективно.

Партньорът Ник Паркър заяви, че не очаква съществени промени в прогнозата на консултантската компания.

По-бавният преход към електрическа мобилност обаче би дал време на пазарите да изградят широка зарядна инфраструктура, което е една от основните причини за бавното навлизане на електрическите превозни средства в региона.

Продажбите на изцяло електрически модели в ЕС са се увеличили с 25,7% на годишна база до края на октомври, като формират 16,4% от всички регистрации. Но това разпространение не е равномерно, тъй като редица страни от Южна и Източна Европа изостават по пазарен дял.

Промяната в политиката е удар за автомобилните производители и доставчиците, които са вложили десетки милиарди евро за проектиране на електрически автомобили и разширяване на фабричния капацитет въз основа на политиката на ЕС, която стана закон едва през 2023 г.

Но разрешаването на традиционните автомобилни производители да използват различни технологии може да ги подтикне да си партнират в разработването на достъпни електрически превозни средства, като например обединението между Ford и Renault, обявено миналата седмица, за изграждане на малки електромобили в Европа.

Ден преди решението на ЕК Ford обяви, че ще отпише 19,5 млрд. долара и планира да прекрати работата по редица електрически модели.

„Това ще доведе до по-голямо сътрудничество и споделяне на платформи“ между автомобилните производители, смята Джо Стивънсън, главен изпълнителен директор на британския стартъп Anaphite, който разработва сухо покритие за електроди на батерии, което би могло да намали цената на електрическите автомобили.

По-рано главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли призова Брюксел да избере една политика и да се придържа към нея, вместо да я променя на всеки няколко месеца. През март ЕК осигури на автомобилната индустрия „глътка въздух“, като позволи на автомобилните производители да спазват целите си за емисии за 2025 г. в рамките на три години.

„Това не е начинът да се прави дългосрочно планиране на капиталови инвестиции“, изтъква Фарли. „Нуждаем се от сигурност“.