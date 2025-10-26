"Детройт на Европа" губи блясъка си на двигател в автомобилната индустрия

Словакия, малка страна без излаз на море в сърцето на Европа, е изправена пред перфектна буря в усилията си да защити завидната си репутация в автомобилната промишленост, пише CNBC.

От създаването на Братиславския автомобилен завод (BAZ) в началото на 70-те години на миналия век до падането на комунизма и последвалото присъединяване на страната към Европейския съюз, Словакия се позиционира като водещ производител на автомобили на човек от населението в света.

Наричана „Детройт на Европа“, планинската страна с население от едва 5,4 млн. души, привлече големи производители като Volkswagen, Stellantis, Kia и Jaguar Land Rover.

Шведската Volvo Cars също се готви да отвори завод за електромобили близо до Кошице в Източна Словакия, което ще бъде петият ѝ производствен обект в страната.

Доминиращата роля на автомобилната промишленост в Словакия е толкова голяма, че към момента тя съставлява около 11% от брутния вътрешен продукт, половината от промишленото производство на страната и около една десета от общата ѝ заетост.

Но множество предизвикателства – от американските мита и китайската конкуренция до по-високите данъци в страната и геополитическото отдалечаване от Европейския съюз, заплашват да подкопаят позицията ѝ като световен лидер в автомобилното производство.

Матей Хорнак, анализатор в най-голямата словашка банка, Slovenská Sporiteľňa, определя автомобилният сектор в Словакия като неповторимо изложен на митата на Доналд Тръмп в сравнение с другите страни в Централна и Източна Европа.

Причината е, че износът на Словакия към САЩ представлява 4% от общия ѝ износ, казва Хорнак, като близо 80% от този обем се състои от автомобили.

Зузана Пелакова, директор на програмата за икономика и бизнес в института Globsec в словашката столица Братислава, определя американските мита като най-големия краткосрочен риск за автомобилната индустрия в Словакия.

„Основният непосредствен риск, повече от прехода към електромобили и всички останали, са митата. Това е значително предизвикателство“, коментира Пелакова пред CNBC.

„Бих казала, че в момента, при сегашното положение, търговският съюз между САЩ и ЕС е стабилизиран и митата бяха намалени до 15%, което със сигурност е по-добре от първоначалното предложение, но все още е предизвикателство“, допълни тя.

САЩ и ЕС постигнаха рамково търговско споразумение през юли, като администрацията на Доналд Тръмп наложи общо мито от 15% за повечето стоки от ЕС. Споразумението отбеляза значително намаление спрямо заплахата на Тръмп да въведе налози от 30% и намали почти наполовина митническата ставка за автомобилния сектор на Европа от 27,5%.

Браншови организации, които предпазливо приветстваха търговското споразумение, изразиха дълбоко притеснение от разходите, свързани с новата митническа реалност.

„Макар че спадът в търсенето от САЩ представлява предизвикателство за словашките автомобилни производители, те едновременно с това са подложени на натиск и на други пазари, тъй като конкуренцията от китайските производители се засилва“, коментира Хорнак в имейл до CNBC.

„Така че американските мита са само една част от пъзела – по-широката картина изисква по-голямо внимание“, допълва той.

Преход към електромобили

През последните месеци Словакия претърпя няколко значителни неуспеха по пътя към пълна електрификация.

Volkswagen избра Португалия пред Словакия за новия си електрически модел ID.1, а Stellantis, която има завод в Търнава, Западна Словакия, избра Испания като дестинация за новия си електромобил.

Но Хорнак от Slovenská Sporiteľňa казва, че автомобилните заводи в страната все още изглеждат конкурентни в рамките на съответните корпоративни групи за разпределение на производството на електромобили.

Предстоящият завод за електромобили на Volvo в Източна Словакия, например, представлява „една от най-значимите инвестиции в тази област“, казва Хорнак, като китайската Gotion High Tech и словашкия партньор InoBat ще изградят завод за батерии за електромобили, което е „друга ключова инвестиция“.

„От друга страна, липсва целенасочена правителствена и институционална подкрепа за трансформацията на индустрията. Всъщност, ситуацията е точно обратната – поради мерките за фискална консолидация бизнес средата в Словакия се влошава“, отбелязва Хорнак.

„Нарастващото бреме откъм данъци и такси върху компаниите – като например въвеждането на данък върху трансакциите, допълнително поставя местните предприятия в неизгодно положение на международния пазар“, допълва той.

Правителството на премиера Роберт Фицо повиши данъците и наложи нови такси върху финансовите трансакции като част от по-широк стремеж за оздравяване на затруднените публични финанси на страната. Мерките, които предизвикаха напрежение в управляващата коалиция, бяха критикувани от автомобилната промишленост в Словакия.

Александър Матушек, ръководител на Словашката асоциация на автомобилната индустрия, коментира пред Bloomberg в края на май, че правителството на Фицо може да навреди на автомобилния сектор в страната с увеличаването на данъците, както и с геополитическото отдалечаване от основните търговски партньори.

Говорител на словашкото правителство не е отговорил на искане на CNBC за коментар.

Стратегически риск

Правителството на Фицо не одобрява подхода на ЕС към пълномащабното нашествие на руския президент Владимир Путин в Украйна.

Словашкият премиер заяви по-рано този месец, че ще откаже подкрепа на по-строги енергийни санкции на ЕС срещу Русия, ако блокът първо не се справи с нарастващите разходи за енергия и засилващото се напрежение върху автомобилната промишленост в региона.

Хиляди хора излязоха на улиците в Братислава миналия месец, за да протестират срещу среща между Фицо и Путин в ескалация на предишни демонстрации относно проруската позиция на Фицо.

„По-благосклонната позиция на словашкото правителство към Русия и по-силният евроскептицизъм създават допълнителна несигурност за словашките компании и добавят още едно ниво на стратегически риск към тяхното планиране“, коментира Хорнак.

„Поради това Словакия все повече е считана от европейските лидери за по-ненадежден партньор, което може да повлияе отрицателно на инвестиционните решения от съществуващи инвеститори и от потенциалните нови участници“, отбелязва той.

Детройт на Европа срещу Мотор Сити

Пелакова от Globsec казва, че макар автомобилната промишленост в Словакия да е изправена пред редица предизвикателства, сравненията с американския Мотор Сити биха могли да бъдат малко по-нюансирани.

„Определено има предизвикателства, но не в смисъл, че ще променят сегашната посока на развитие, което ни връща към първоначалното сравнение с Детройт, не смятам, че сме поели по този път“, отбелязва тя.

„Бих казала, че има два аспекта на сравнението, тъй като виждате, че градът е много значим и големи автомобилни производители са създадени в Детройт. Да, това е сравнение, с което съм съгласна, и смятам, че е справедливо. Но знаем как завърши Детройт преди 30-40 години, така че в този аспект не бих направила сравнение“, допълва Пелакова.