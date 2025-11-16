Превръща ли се отново Великобритания в портата към Европа за азиатските автомобили?

Когато Tesla искаше да привлече вниманието на британските купувачи, тя разположи своите автомобили в шоурум на популярното кръгово „Хогарт“ в западната част на Лондон. Преминаването на половин милион шофьори всеки ден през кръговото помогна на американския производител на автомобили да се превърне в доминиращ продавач на електрически превозни средства във Великобритания. И все пак шофьорите, минаващи покрай това място, сега виждат нещо различно: колите на две китайски марки Omoda и Jaecoo, и двете собственост на държавния производител Chery, пише Guardian.

Китайските автомобилни компании се разширяват в цяла Европа – през септември те надминаха по продажби южнокорейските си конкуренти в Западна Европа за първи път в историята на статистиката. Този успех до голяма степен се дължи на британския пазар. От около половин милион китайски коли, продадени в Западна Европа през първите девет месеца на годината, 30% са закупени от британци, изтъква Матиас Шмит, автомобилен анализатор.

Китайските производители на автомобили – силно подкрепени от Пекин – използваха прехода към електромобили като възможност да доминират на световния автомобилен пазар.

В Европейския съюз (ЕС) и САЩ бяха издигнати търговски бариери, а индустрията се бори в световен мащаб с проблеми при веригата на доставки. Решението на Нидерландия да поеме контрола над Nexperia, китайски производител на чипове, доведе до засилен контрол върху износа на жизненоважни полупроводници. А ограниченията на Пекин върху редкоземните метали, използвани в редица индустрии - от двигатели до магнити, също накараха ръководителите на автомобилните компании да настръхнат.

Въпреки тези препятствия Великобритания остава решително отворена, което я прави ключово бойно поле.

Ръстът на продажбите в страната е воден от китайската BYD, която се очаква да изпревари Tesla като най-големия производител на електрически превозни средства в света тази година. Обединеното кралство се превърна в най-големия пазар на BYD извън Китай, след като продажбите ѝ през септември скочиха десетократно в сравнение с периода преди година.

Тя обаче не е единствената китайска марка, която засилва своите позиции. Държавната Chery всъщност е най-продаваният китайски производител във Великобритания през октомври. Нейните марки Jaecoo, Omoda и Chery също се насочиха към Обединеното кралство с електрически автомобили и хибриди. MG, също собственост на китайски концерн, изпреварва по продажби Vauxhall.

Междувременно, шведските марки Volvo и Polestar са притежание на китайската Geely, докато Great Wall Motor, Xpeng и Leapmotor са продали по над 1000 автомобила във Великобритания от началото на годината.

Китай бетонира първото си място при глобалния износ на автомобили. Източник: Guardian

В САЩ китайските електрически и хибридни автомобили подлежат на 100% мита. Налозите на ЕС върху вноса на китайски електромобили варират от 17% до 38%, в зависимост от производителя. Трябва да се има предвид, че хибридите не са включени.

Но Обединеното кралство се въздържа от нови мита, като правителството е склонно да внася електрически модели, за да постигне целите за намаляване на въглеродния диоксид.

Майк Хоус, главен изпълнителен директор на лобистката група Общество на производителите и търговците на автомобили, казва, че Великобритания иска да има както динамичен вътрешен пазар, така и силна производствена база – всичко това, подкрепено от „свободна и справедлива търговия“.

„Купувачите на автомобили във Великобритания се възползват от избор от над 50 световни марки, а пазарът винаги е бил отворен за нови участници“, подчертава той. Китайските марки „движат конкуренцията, тъй като по-утвърдените играчи на пазара демонстрират своята гъвкавост, ускорявайки разработването на модели и намалявайки разходите“.

Дипломатическите опасения също може да са изиграли роля, въпреки че неотдавнашното напрежение около предполагаемия шпионаж от страна на Китай подчертава променливата позиция на Великобритания спрямо втората по големина икономика в света.

Междувременно Шмит казва, че британските потребители са били по-отворени и към предишни вълни от чуждестранни марки. През 80-те години на миналия век Маргарет Тачър, като министър-председател на страната, убеждава японските производители на автомобили Nissan, Honda и Toyota да произвеждат във Великобритания, представяйки страната като врата към Европа. Следващата вълна идва в лицето на южнокорейските автомобили.

