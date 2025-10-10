Чуждестранните инвестиции на китайските автопроизводители засенчват разходите им в Китай

Китайските автомобилни производители са инвестирали повече в чужбина, отколкото в родната си страна през 2024 г. – първи подобен случай, откакто се води статистика, съобщава Ройтерс, цитирайки анализ на Rhodium Group.

Данните подчертават ожесточената конкуренция на китайския пазар на автомобили, която затруднява компаниите да реализират каквато и да било печалба.

Автомобилните производители се възползваха от щедрите правителствени субсидии през последните години, както и от други политики, насочени към превръщането на Китай в световна автомобилна производствена централа и лидер при електромобилите. Въпреки това свръхкапацитетът и агресивното намаляване на цените тласнаха индустрията към спад.

Производителите на автомобили във втората по големина икономика в света са вкопчени в безмилостни ценови войни, които задълбочават дефлационния натиск, а опасенията от наплив на евтини китайски автомобили предизвикаха търговско напрежение с ключови партньори на Пекин – напрежение, което експортно ориентираната икономика не може да си позволи на фона на митата, въведени от американския президент Доналд Тръмп.

Китайските преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в областта на електромобилите са се увеличили средно до 30,4 млрд. долара през 2022-2024 г. от 8,5 млрд. долара през 2018-2021 г., изчислява мозъчният тръст Rhodium Group.

Междувременно стойността на китайските инвестиции във веригата на стойност на електрическите превозни средства в Китай се е сринала от върха от 94 млрд. долара през 2022 г. до едва 15 млрд. долара за миналата година.

„През 2024 г. инвестициите в електрически превозни средства от китайски компании за първи път бяха по-големи в чужбина, отколкото в Китай, което е историческа преориентация на капитала, тъй като компаниите търсят рентабилност извън местния пазар, изправен пред „вътрешна революция “, изтъква Rhodium.

BYD изгражда фабрика за електрически превозни средства в Южна Унгария, която трябва да стартира работа до края на 2025 г., както и отделно съоръжение в Турция, което се очаква да заработи през 2026 г.

Geely работи по планове за нов завод във Виетнам, а Chery и Great Wall Motors се разширяват в Русия и в Латинска Америка, като други производители също се готвят да инвестират в Югоизточна Азия и Индия.

Според данни на LSEG, обхващащи 33 автомобилни производители с листнати акци и централа в Китай, средният марж на нетната печалба в сектора е спаднал до едва 0,83% през 2024 г. от 2,7% през 2019 г.

Изправени пред митата върху вноса на електрически превозни средства от Европейския съюз (ЕС), САЩ и Канада, Турция, Бразилия и други икономики, китайските автомобилни производители насочват инвестициите си към Азия, Близкия изток и Африка.

Но на фона на сигналите, че споразумението за свободна търговия между Китай и страните от Персийския залив няма да се осъществи поради опасенията в Саудитска Арабия, че евтиният китайски внос може да провали стремежа на Кралството да се превърне в индустриална сила, тези инвестиционни възможности може скоро също да бъдат ограничени.

Китайските политици обещаха да прекратят агресивните намаления на цените в редица индустрии, включително слънчеви панели, батерии, стомана, цимент и доставка на храна.

Но за момента Пекин все още не е представил ясен план.