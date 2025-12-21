IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Възродена американска марка не се страхува от гнева на Тръмп срещу електромобилите

Негативните ефекти от прекратяването на стимулите за електрически модели ще вреди на Scout само през следващите четири години, изтъква изпълнителният ѝ директор

13:27 | 21.12.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Volkswagen AG възражда Scout, съставена от SUV-ове и пикапи - първоначално замислена като изцяло електрически бранд - като марка с портфолио, съставено предимно от хибриди, пише Bloomberg.

Според главния изпълнителен директор на марката, над осем от десет потребители, които са направили резервация за модел на Scout, са избрали плъгин хибридни версии пред електрически автомобили. Тъй като търсенето на електрически автомобили в САЩ се охлажда, Scout добавя електрически версии с удължен пробег (EREV), които разполагат с двигател с вътрешно горене, работещ с бензин, който автоматично презарежда батерията, докато автомобилът се движи по пътя.

„Пазарът очевидно си казва думата, без съмнение, и той харесват технологията EREV“, изтъква Скот Киог, главен изпълнителен директор на Scout, отбелязвайки, че хибридът може да измине 800 км с един резервоар гориво. „Това е електрическо превозно средство без драмата“, добавя той.

Volkswagen придоби Scout Motors, когато закупи Navistar, наследник на компания майка на марката International Harvester, в сделка, която приключи през 2021 г. След успешното възкресение на Bronco SUV от Ford Motor Co., германците се опитаха да вдигнат летвата с електрическа версия на Scout.

Сега Scout коригира курса, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп и републиканските законодатели предприеха стъпки за прекратяване на електрификацията на автомобилния пазар, премахвайки основния потребителски стимул в размер на 7500 долара. Това доведе до рязко увеличение на продажбите на SUV-ове , докато продажбите на електрически превозни средства спадат.

Когато Scout излезе на пазара през 2027 г., това ще бъде нещо като завръщане към корените на марката от средата на века, залагайки на SUV-ове и пикапи, работещи с бензин. Volkswagen прави голям залог относно серията, чието производство е прекратено през 1980 г.

Киог казва, че Scout няма да намали началната цена от около 60 000 долара за своя SUV Traveler и пикапа Terra, за да компенсира загубата на федералния стимул.

„Няма да намаля цената на колата с 7500 долара“, изтъква Киог, добавяйки: „И честно казано, не мисля, че е нужно.“

През последната година Scout е получила над 130 000 резервации. От тях около 73% са за SUV-ове, докато само 27% са за пикапи.

Електрическите пикапи, включително Cybertruck на Tesla Inc., срещат затруднения в привличането на купувачи в САЩ поради опасения от бързото изтощаване на батерията при теглене или превоз на тежки товари. General Motors Co. и Stellantis NV отстъпиха от плановете си за електрически пикапи, докато Ford обмисля да спре производството на своя F-150 Lightning.

Киог не изключва възможността да предприеме подобни действия, ако пикапът на Scout също забуксува.

„Разбира се, това е нещо, което бихме могли да разгледаме“, изтъква той. „Но сега не е време за такова решение“.

Германският автомобилен производител може също да произвежда луксозните модели на Audi заедно с хибридните автомобили на Scout, когато новата фабрика за 2 млрд. долара в Южна Каролина започне производство в края на 2027 г. Главният изпълнителен директор на Audi заяви наскоро, че марката обмисля да предложи SUV, ориентиран към САЩ, който според Automotive News Europe ще бъде изграден върху архитектурата на SUV-а на Scout.

Киог твърди, че фокусът на Тръмп върху „Америка на първо място“ относно изграждането на продукти в САЩ е в съответствие със стратегията на Scout, която включва инвестиция от 300 млн. долара в парк за доставчици, който ще се присъедини към фабриката на компанията в Колумбия, Южна Каролина.

Киог казва, че намаляването на потребителския данъчен стимул от 7500 долара от Тръмп ще засегне Scout само за около четири години, тъй като този стимул по план трябваше да изтече през 2032 г.

„Не строиш фабрика, не стартираш марка, не правиш инвестициите, които ние правим, въз основа на пари, които може да са на масата в продължение на четири години, а може и да не са“, подчертава Киог.

Последна актуализация: 13:28 | 21.12.25 г.
Volkswagen AG Scout американски автомобилни компании американски автомобилен пазар
Коментари

2
rate up comment 1 rate down comment 8
гъбко
преди 4 часа
На първо четене ще платиш един двигател , на който трябва да му правиш годишна поддръжка , или през някакви моточасове според зависи . И поддръжка на един генератор в комплект с инвентор ... :))) ... Само да добавя за математиците , бордовият генератор е 7,2кВч и гори около 4л на час работа при максимално натоварване , резервоарът на F-150 е около 110л (сиреч около 30ч работа) , а батериите са 98кВч или 131кВч . За колко часа се зарежда една батерия от 20 до 80% с този бордови генератор ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 9
гъбко
преди 4 часа
Значи , само на батерия Scout ще изминава 560км , а с генератора около 800км . И при F-150 е сходна ситуацията , но там батерията е по-малка , съответно и пробегът е по-къс . Не мога да преценя , твърде малко общо инфо има засега и сервизна информация , как ще се държат на пътя такива машини . Но на първо четене , кой от форумните отрицатели е карал по 400-500км на ден и не е срещал бърза зарядна станция на пътя ... :))) ... Те в БГ вече са през 50-60км какво остава за ЕС ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
