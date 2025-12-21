Възродена американска марка не се страхува от гнева на Тръмп срещу електромобилите

Volkswagen AG възражда Scout, съставена от SUV-ове и пикапи - първоначално замислена като изцяло електрически бранд - като марка с портфолио, съставено предимно от хибриди, пише Bloomberg.

Според главния изпълнителен директор на марката, над осем от десет потребители, които са направили резервация за модел на Scout, са избрали плъгин хибридни версии пред електрически автомобили. Тъй като търсенето на електрически автомобили в САЩ се охлажда, Scout добавя електрически версии с удължен пробег (EREV), които разполагат с двигател с вътрешно горене, работещ с бензин, който автоматично презарежда батерията, докато автомобилът се движи по пътя.

„Пазарът очевидно си казва думата, без съмнение, и той харесват технологията EREV“, изтъква Скот Киог, главен изпълнителен директор на Scout, отбелязвайки, че хибридът може да измине 800 км с един резервоар гориво. „Това е електрическо превозно средство без драмата“, добавя той.

Volkswagen придоби Scout Motors, когато закупи Navistar, наследник на компания майка на марката International Harvester, в сделка, която приключи през 2021 г. След успешното възкресение на Bronco SUV от Ford Motor Co., германците се опитаха да вдигнат летвата с електрическа версия на Scout.

Сега Scout коригира курса, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп и републиканските законодатели предприеха стъпки за прекратяване на електрификацията на автомобилния пазар, премахвайки основния потребителски стимул в размер на 7500 долара. Това доведе до рязко увеличение на продажбите на SUV-ове , докато продажбите на електрически превозни средства спадат.

Когато Scout излезе на пазара през 2027 г., това ще бъде нещо като завръщане към корените на марката от средата на века, залагайки на SUV-ове и пикапи, работещи с бензин. Volkswagen прави голям залог относно серията, чието производство е прекратено през 1980 г.

Киог казва, че Scout няма да намали началната цена от около 60 000 долара за своя SUV Traveler и пикапа Terra, за да компенсира загубата на федералния стимул.

„Няма да намаля цената на колата с 7500 долара“, изтъква Киог, добавяйки: „И честно казано, не мисля, че е нужно.“

През последната година Scout е получила над 130 000 резервации. От тях около 73% са за SUV-ове, докато само 27% са за пикапи.

Електрическите пикапи, включително Cybertruck на Tesla Inc., срещат затруднения в привличането на купувачи в САЩ поради опасения от бързото изтощаване на батерията при теглене или превоз на тежки товари. General Motors Co. и Stellantis NV отстъпиха от плановете си за електрически пикапи, докато Ford обмисля да спре производството на своя F-150 Lightning.

Киог не изключва възможността да предприеме подобни действия, ако пикапът на Scout също забуксува.

„Разбира се, това е нещо, което бихме могли да разгледаме“, изтъква той. „Но сега не е време за такова решение“.

Германският автомобилен производител може също да произвежда луксозните модели на Audi заедно с хибридните автомобили на Scout, когато новата фабрика за 2 млрд. долара в Южна Каролина започне производство в края на 2027 г. Главният изпълнителен директор на Audi заяви наскоро, че марката обмисля да предложи SUV, ориентиран към САЩ, който според Automotive News Europe ще бъде изграден върху архитектурата на SUV-а на Scout.

Киог твърди, че фокусът на Тръмп върху „Америка на първо място“ относно изграждането на продукти в САЩ е в съответствие със стратегията на Scout, която включва инвестиция от 300 млн. долара в парк за доставчици, който ще се присъедини към фабриката на компанията в Колумбия, Южна Каролина.

Киог казва, че намаляването на потребителския данъчен стимул от 7500 долара от Тръмп ще засегне Scout само за около четири години, тъй като този стимул по план трябваше да изтече през 2032 г.

„Не строиш фабрика, не стартираш марка, не правиш инвестициите, които ние правим, въз основа на пари, които може да са на масата в продължение на четири години, а може и да не са“, подчертава Киог.