Автомобилните концерни в САЩ се сблъскват с недостиг на части

Производствените линии в автомобилна фабрика в Мичиган, която произвежда луксозни модели на марката Jeep, част от групата на Stellantis, спряха работа миналата седмица и няма да възобновят производството до началото на следващия месец, пише Wall Street Journal.

Причината, според служител на профсъюза United Auto Workers (UAE), е недостигът на алуминий.

Междувременно Ford спря производството в три завода в САЩ по същата причина.

Хиляди работници на двете компании в Мичиган и Кентъки сега получават обезщетения за безработица.

Веригата на доставки в автомобилната индустрия е във фокуса на вниманието по начин, по който не е била от началото на това десетилетие, когато сериозният недостиг на полупроводници спъна индустрията. Ръководителите на автомобилните компании рутинно изтъкват урока от този момент: не разчитайте твърде много на един доставчик.

Въпреки това сега доставките на множество артикули са ограничени по едно и също време.

„Сблъсъкът с такива проблеми се случва веднъж в живота“, коментира Сам Фиорани, анализатор в консултантската фирма AutoForecast Solutions. „Не сме виждали това да се случва преди. Поуките, извлечени от полупроводниците, би трябвало да са подготвили производителите за някои проблеми във веригата на доставки. Но нещата са непредвидими, когато всичко се случи наведнъж“, добавя той.

Всичко това разтърсва индустрия, която вече е задушена от допълнителните разходи около митата на президента на САЩ Доналд Тръмп и скъпоструващото отстъпление от електрически превозни средства. Миналата седмица General Motors заяви, че оттеглянето от производството на електромобили ще ѝ струва 1,6 млрд. долара.

Stellantis представи инвестиционен план на стойност 13 млрд. долара за САЩ, който ще помогне за покриване на митническите ѝ разходи.

Продажбите на автомобили в САЩ са напът да надхвърлят 15,9 млн. коли тази година. Следващата година обаче не изглежда обещаваща: очаква се общото производство и продажби да намалеят, като митата ще натежат повече върху автомобилните производители, а средната цена на превозно средство ще остане висока.

В началото на годината не всичко беше мрачно и унило. Много хора в индустрията смятаха, че митата на Тръмп няма да са толкова лоши, колкото се очакваше. След това дойде април.

Белият дом наложи високи ставки – 25% върху вноса на превозни средства и части. Последваха спирания на производството, тъй като компаниите бързаха да направят нови оценки на ситуацията и да разберат кои превозни средства могат да бъдат произведени и къде.

Администрацията на Тръмп оттогава намали митата, предоставяйки известно облекчение на компаниите, които отговарят на стандартите, определени в рамките на Северноамериканското търговско споразумение. Помощта обаче е само частична и ограничена по мащаб. В целия отрасъл разходите около митата в САЩ надхвърлят 12 млрд. долара.

Китай, основната цел на глобалната търговска война на Тръмп, утежнява допълнително ситуацията за автомобилите. В отговор на американските мита Китай наложи строг контрол върху износа на редкоземни метали. Ограниченията принудиха автомобилните производители да намерят заобиколни решения, за да продължат да произвеждат. Някои обмислиха крайни мерки, като например доставка на произведени в Америка двигатели до Китай, за да им бъдат монтирани магнити.

„Автомобилната индустрия, изградена върху глобални вериги на доставка, сега се оказва силно изложена на индустриалната политика на една единствена страна“, коментира Майкъл Дън, автомобилен анализатор. „Това вече не е проблем само на един автомобилен производител. Това е въпрос на икономическа сигурност, индустриално оцеляване и стратегическа независимост“, подчертава той.

През септември пожар удари алуминиев завод в Ню Йорк, което доведе до спиране на производството на оператора до началото на следващата година. Това наруши производствените графици на Ford и Jeep. Говорител на марката на Stellantins заяви, че недостигът на части е причинил спирането на работата в Мичиган.

Ерик Греъм, президент на UAW в Мичиган, заяви, че е възможно фабриката да остане неактивна за по-дълго време поради недостига на алуминий.

Ford ще удължи паузата до 26 октомври, става ясно от документи, видени от WSJ. Заводът също така започна да намалява производството на пикапите F-Series Super Duty.

Говорител на Ford отказа да коментира хода на производството на автомобилния производител.

В същото време, един странен и продължаващ геополитически спор поражда все по-големи опасения, че производството на автомобили по света може да бъде разтърсено из основни само за няколко седмици.

Nexperia, производител на чипове, базиран в Нидерландия, спря доставките по-рано този месец, след като правителството на страната пое контрола над компанията от китайския ѝ собственик.

Китай, където 80% от продуктите на Nexperia се обработват преди да бъдат доставени, забрани на компанията майка да изнася. Nexperia заяви, че се опитва да получи освобождаване от ограниченията.

Европейските производители на автомобили посочват, че разполагат със запаси от чипове на концерна само за няколко седмици.

Джон Бозела, главен изпълнителен директор на Алианса за автомобилни иновации, водещата група в американската автомобилна индустрия, предупреди, че ситуацията с Nexperia може да се влоши бързо и да засегне световната икономика.

„Ако доставките на автомобилни чипове не се възобновят – и то бързо – това ще наруши автомобилното производство в САЩ и в много други страни и ще има ефект и върху други индустрии“, изтъква Бозела.