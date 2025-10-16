Шамарът на Китай срещу Nexperia хвърля в смут европейската автомобилна индустрия

Автомобилните производители се подготвят за нови потенциални смущения в производството на чипове, като ответните мерки на Китай върху износа на нидерландски доставчик заплашват да предизвикат верижна реакция, която може да спре производствените линии, пише Bloomberg.

Производителите в Европа провеждат извънредни срещи, за да предотвратят потенциални прекъсвания в рамките на месец, посочват източници, запознати с въпроса.

Индустрията увеличава запасите от чипове, след като пандемията предизвика широк недостиг на тези компоненти. Но на компании като Volkswagen AG и редица доставчици на авточасти, включително Robert Bosch GmbH, може да са необходими месеци, за да преминат от чиповете на нидерландската Nexperia към алтернативни източници.

„Ако ситуацията не бъде разрешена бързо на политическо ниво, съществува риск от застой в големи части от световното автомобилно производство и в редица други индустриални сектори“, предупреждава Волфганг Вебер, който ръководи германската асоциация на електрическата и цифровата индустрия ZVEI.

Nexperia е поредната компания, замесена в ескалиращия глобален търговски спор между Китай и САЩ. Докато китайският държавен глава Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се подготвят за среща по-късно този месец, за да изготвят търговско споразумение, и двете страни обявиха ограничения, които засилиха напрежението. Те включват американски мита и решението на Китай за затягане на износа на редкоземни елементи, които са ключови за производителите на автомобили и оръжия.

По-рано този месец Пекин блокира Nexperia от износ на продукти от китайските си фабрики. Мярката беше в отговор на факта, че нидерландското правителство пое контрола над компанията, като се позова на закон от времето на Студената война, за да осигури достъп на Европа до основни продукти в случай на извънредна ситуация.

Nexperia е собственост на китайската компания Wingtech Technology Co., която беше добавена към черния търговски списък на САЩ от китайски фирми в края на миналата година.

Въпреки че чиповете на Nexperia не се считат за авангардни, те намират широко приложение в индустриите и съставляват ключова част от веригата на доставки на автомобилния сектор. Тази индустрия представлява над 60% от приходите на Nexperia, които миналата година възлизат на 2,06 млрд. долара.

Ограниченията в износа вече подтикват компаниите да търсят алтернативни доставки. Германският производител на чипове Infineon Technologies AG - един от доминиращите доставчици за автомобилната индустрия - приема поръчки от клиенти на Nexperia, търсещи алтернативни доставки, изтъкват източниците.

Автомобилните компании обикновено не купуват чипове директно от производителите, а се снабдяват с готови части с полупроводници в тях от доставчици като Bosch, Continental и Aumovio. Тези компании също така получават отделни компоненти от по-малки доставчици, което затруднява бързата оценка на обхвата на потенциалните прекъсвания във веригата на доставки.

Nexperia е уведомила своите клиенти и бизнес партньори, че китайският контрол върху износа е форсмажорно събитие, което би освободило компанията от правно обвързващите договорни условия, става ясно от документи. Компанията е заявила на 14 октомври, че работи с китайските власти, за да получи освобождаване от ограниченията върху износа.

Volkswagen, най-големият европейски автомобилен производител, създаде работна група, която да проучи как основните му доставчици и стотиците компоненти, които групата купува т тях, потенциално биха били засегнати. Въпреки че Volkswagen не купува директно чипове от Nexperia, някои от тях се използват в компонентите на нейните автомобили.

„Производството ни в момента не е засегнато“, изтъква компанията, добавяйки, че се опитва да „идентифицира потенциалните рискове на ранен етап и да вземе решение относно необходимите мерки“.

Германският доставчик Bosch, най-големият производител на авточасти в света, заяви, че е във връзка с Nexperia. Bosch работи за минимизиране на всяко потенциално въздействие, посочва компанията.

Nexperia управлява монтажен обект в провинция Гуандун, граничеща с Хонконг. Според уебсайта ѝ, компанията има заводи в Германия и Великобритания, както и два монтажни центъра в Малайзия и Филипините. В компанията работят над 12 500 души.

Според Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА), настоящите запаси от чипове на Nexperia в индустрията се очаква да покрият търсенето само няколко седмици и е възможно да последва спиране на производството, ако те свършат.