Кризата с автомобилните кредити може да удари по-широкия финансов сектор в САЩ

В страна, където общественият транспорт е оскъден извън големите градове, автомобилните заеми са едно от последните неща, които американците биха си позволили да не изпълнят, пише Guardian.

Затова е особено шокиращо, че делът на кредитополучателите, които пропускат плащания по дълга си, се е увеличил до нива, наблюдавани за последно по време на финансовата криза.

Проучване на VantageScore показва, че просрочените задължения са се увеличили с 50% през последните 15 години, което означава, че автомобилните заеми са се превърнали от един от най-сигурните потребителски кредитни продукти в един от най-рисковите.

Още по-лошо е, че сред кредитополучателите с високорискови ипотеки – обикновено домакинства с ниски доходи и лош кредитен рейтинг – просрочията са достигнали рекордно високо ниво.

През август делът на високорисковите автокредити, при които кредитополучателите са пропуснали плащанията си за 60 или повече дни, е бил 6,43%, изчислява Fitch Ratings. С изключение на отчетения през януари дял от 6,45%, това е най-високото ниво, регистрирано от началото на статистиката, която Fitch стартира през 1993 г. и е далеч над пика от 5,04% по време на финансовата криза.

Миналата година са били отнети 1,73 милиона автомобила от длъжници, което е най-високият брой от 2009 г. насам, посочва Cox Automotive.

Числата са заплаха за кредиторите, стоящи зад рекордния дълг при автомобилните заеми в САЩ от 1,66 трлн. долара, който се е удвоил през последните 12 години.

Голяма част от него е бил продаден на финансови институции под формата на обезпечени с активи ценни книжа (ABS).

Автомобилните кредити, подобно на ипотеките, се обединяват в обезпечени с активи ценни книжа – инвестиционен инструмент, подобен на облигациите – които след това се продават на финансови институции.

Wall Street беше разтърсен от двойния колапс на автомобилния кредитор Tricolor и доставчика на авточасти First Brands през септември, който помрачи американския пазар на частни кредити на стойност 3 трлн. долара.

„Когато видите една хлебарка, ще предположите, че вероятно има още“, изтъйва Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на JP Morgan.

Няколко дни по-късно Джон Уолдрън, президентът на Goldman Sachs, предупреди, че скорошните сривове може да са сигнал, че потребителите в долния край на икономиката страдат, което представлява допълнителна заплаха за американските кредитори. Той предвижда вълна от фалити, ако ситуацията се задържи така.

Високите нива на просрочия по автомобилни кредити са ясен знак за стрес сред домакинствата с ниски и средни доходи, изтъйва Марк Занди, главен икономист в Moody's Analytics.

„Това би трябвало да е тревожен сигнал“, казва той – особено като се има предвид, че безработицата все още е сравнително ниска – 4,3%.

Реалността е, че все по-често американците изпадат в състояние, при което не могат да си позволят колите, които карат.

Средната цена на нов автомобил в САЩ се е увеличила с 35% от 2019 г. насам и надхвърли 50 000 долара тази година.

Средната месечна вноска по типичен заем за нова кола сега е 761 долара, посчва Джесика Колдуел, ръководител на отдела за анализи в Edmunds. За употребявана кола тя е 570 долара.

„Потребителите купуват същата кола, която са притежавали преди, но плащанията им са с 300 долара повече на месец“, изъква Колдуел.

Потребителите се борят на множество фронтове. Американското консултантско бюро за потребителски кредити (ACCC), което помага на хората да управляват дълговете си, отбеляза бум в броя на хората, които се нуждаят от помощ.

През цялата 2019 г. организацията с нестопанска цел е приела молби от 33 000 души, борещи се с дълговете си.