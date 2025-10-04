Volkswagen получава това, което заслужава в САЩ

Сякаш митата и инфлацията не са достатъчни. Volkswagen AG може да се изправи пред стачка в най-големия си завод в САЩ. Спирането на работата не e това, което компанията си представяше само преди година, когато приветства кампания за обвързване на работниците от завода в синдикат, като конфликтът мое да послужи като урок за други производители на автомобили, пише Wall Street Journal.

Профсъюзът United Auto Workers (UAW) обяви миналия уикенд, че подкрепата за стачка е „преобладаваща“ сред членовете им в завода на Volkswagen в Чатануга, Тенеси. Заплахата от стачка изкристализира след година на водене на преговори по договор без постигане на споразумение.

„Най-добрата и окончателна“ оферта на компанията би увеличила заплатите с 20% за четири години, заедно с еднократни бонуси до 5500 долара и още 8% годишен бонус. Тя включва и годишна корекция на разходите за живот до 45 цента на час. Синдикатът иска увеличение от 24%, за да приведе заплатите в съответствие с тези на водещите американски автомобилни компании – Ford, General Motors и Stellantis, както и по-големи корпоративни вноски за здравни и пенсионни планове.

Заплахата от стачка означава, че Volkswagen вероятно ще плати или чрез загубено производство, или чрез по-щедър от очакваното договор. Едноседмично спиране на работата може да струва милиони долари за групата, като разходите се увеличават, колкото подобно спиране продължи по-дълго от очакваното.

Но приемането на условията на UAW би увеличило постоянните разходи и би заличило голяма част от маржа, който прави завода конкурентоспособен. Това би могло да елиминира работни места в дългосрочен план, предупреждава WSJ.

Дилемата за Volkswagen е резултат от успешната кампания на UAW за организиране на служителите на завода в синдикат през април 2024 г., след като работниците отхвърлиха подобна мярка съответно през 2014 г. и 2019 г.

Корпоративната култура играе важна роля тук. Германският автомобилен производител е свикнал да работи със синдикатите на родна земя, които участват в управлението му и обикновено са по-малко агресивни от американските профсъюзи.

Но политиката може също да е тласнала Volkswagen да спре работа. Тридесет и трима демократи в Сената изпратиха писмо през януари 2024 г. до всеки производител на автомобили без синдикално обвързване в САЩ, в което предполагат, че компаниите ще загубят субсидиите за електрически превозни средства, ако се противопоставят на синдикалните кампании.

Volkswagen, която произвежда електрически SUV в Чатануга, може би е решила, че борбата със синдиката ще доведе до по-високи разходи. Субсидиите за електрически превозни средства така или иначе ще бъдат премахнати благодарение на закона на Републиканската партия и заповедите на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Демократите се надяваха, че заплахата им ще помогне на UAW да спечели повече служителите от заводи в южните щати, където много чуждестранни автомобилни производители и стартъп компании разполагат с производствени съоръжения. И все пак работниците на Mercedes в завод близо до Тускалуса, Алабама, пренебрегнаха синдикалното течение миналата година, както и тези на Hyundai в Монтгомъри. И двете компании проведоха кампания срещу синдикализирането, като служителите застанаха на страната на компаниите.

Демократите загубиха способността си да насочват компаниите към синдикати, когато републиканците си осигуриха контрол над Белия дом и Сената, което може да опрости въпроса за автомобилните производители, чиито работници не членуват в синдикати. Решението е в ръцете на работниците, но ангажираността на компаниите има значение.