Електромобилите вероятно бележат последния си силен месец при продажбите в САЩ

Електрическите превозни средства все още се радват на засилен интерес сред потребителите в САЩ, но не за дълго.

Продажбите на нови превозни средства са се увеличили с 3,7% през август на годишна база, подпомогнати от стремежа на потребителите да се възползват от изтичащите данъчни облекчения за електромобили и все още стабилните цени на фона на митата, пише Wall Street Journal.

Toyota , Hyundai и Kia тази седмица отчетоха двуцифрен ръст на продажбите, докато Ford регистрира увеличение във всички сегменти. Общите продажби в индустрията скочиха с 3,7% през месеца до сезонно коригиран годишен темп за август от 16,4 млн. автомобила, изчислява Motor Intelligence.

Електрическите превозни средства и плъгин хибридите осигуряват нужния възходящ тласък за повечето производители на превозни средства през август, тъй като потребителите искат да се възползват от федералните данъчни облекчения от 7500 долара, които изтичат на 30 септември.

Електрическите модели съставляват повече от 11% от пазара на нови превозни средства в САЩ за месеца в сравнение с обичайния им дял от 8%, коментира Тайсън Джомини, вицепрезидент на отдела за данни и анализи в JD Power.

Но се очаква скокът в продажбите на електромобили да намалее след изтичането на данъчния стимул. Няколко автомобилни производители вече предприемат стъпки, за да се справят с това, като съкращават работници и намаляват производството на електрически модели.

General Motors премахва една смяна за шест месеца, считано от декември, в завода си в Тенеси, който сглобява електрически SUV-ове за марката Cadillac, и планира да започне производството на новия Chevrolet Bolt EV в Канзас Сити по-късно тази година.

„General Motors прави стратегически корекции в производството в съответствие с очаквания по-бавен растеж на индустрията за електрически превозни средства и търсенето от страна на клиентите“, заяви говорител на компанията.

Volkswagen планира да забави производството в завода си в Тенеси и временно да освободи 160 работници. Германският концерн е взел решението, за да съобрази обемите на производството с пазарното търсене.

Производителят на електрически превозни средства Rivian съкрати над 200 служители, тъй като компанията се опитва да намали разходите преди пускането на пазара на по-достъпен SUV, предвиден за следващата година.

Автомобилната индустрия като цяло преживя година на сътресения, като митата на президента Доналд Тръмп засегнаха компаниите с 12 млрд. долара, принуждавайки ги да намалят прогнозите си за годишната печалба.

Компаниите жертват печалбата си, за да запазят пазарното присъствие, като същевременно се надяват Тръмп да постигне споразумения за облекчаване на митата.

Ранди Паркър, главен изпълнителен директор на Hyundai Motor North America, заяви, че макар търсенето на електрически превозни средства да се очаква да намалее през четвъртото тримесечие, компанията остава оптимистично настроена относно технологията. „Вярвам, че след като пазарът се стабилизира, сегментут на електрически превозни средства ще продължи да расте“, изтъква той.

Продажбите на електромобили на марката Hyundai са се увеличили със 72% през август до 10 165 броя, водени от Ioniq 5.

Междувременно GM заяви, че е продала рекордните 21 000 електрически автомобила миналия месец.

Електрическият Mustang на Ford отбеляза месечен рекорд при продажбите, което помогна на общите продажби на електромобили на компанията да се увеличат с 19%.

Междувременно продажбите на Tesla в САЩ се понижиха с 6,7% през месеца, показват оценки на Motor Intelligence.